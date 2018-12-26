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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Необычная традиция упаковывать подарки растрогала пользователей Сети

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пользователь Reddit рассказал о своей семейной традиции «маскировать» подарки на Рождество и приложил фотографию сюрприза для дедушки.

Так, ежегодно на протяжении 35 лет члены семьи стараются замаскировать зонтик под необычный предмет.

Our family has a 35+ year tradition of disguising Christmas gifts. This took over 80 hours to build. from r/funny

По словам автора, в этом году на создание «пушки» из картона и пенопласта у него ушло более восьмидесяти часов. Ему даже пришлось взять отпуск, чтобы успеть доделать ее к Рождеству.

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В качестве самого подарка он традиционно выбрал зонтик, а для поддержания конструкции использовал карамельные трости. Кроме того, там установлен баллончик с углекислым газом, позволяющий стрелять игрушечными ядрами.

Пользователей Сети восхитила эта семейная традиция.

«Это того стоило. Одна из самых крутых вещей, что я видел», — заметил EpsilonTheGreat.

«Я горжусь Вами», — написал Miniscule-fish.

«У членов Вашей семьи черные пояса по упаковке подарков», — пошутил MustrumRidculy.

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