Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Решена участь арестованных в России украинских моряков: приговор
В секте во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин
Елизавета Боярская показала первое видео с младшим сыном
Канадский премьер сделал неоднозначное заявление о Путине
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Елизавета Боярская показала первое видео с младшим сыном
Юлия Ковальчук заговорила о втором и третьем ребенке
Паулина Андреева призналась, что ее не узнают в метро
Открытки от Гриши: поздравляют герои «Полицейского с Рублевки»
Год фигурного катания: побег Медведевой и четверные Трусовой
Адвокат: Глушаков украл у своих детей 170 миллионов рублей
Стало известно о решении суда по сестрам Хачатурян, убившим отца
Ведущая Андреева заявила о гражданстве не в России
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото)
Внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
Сутенёр растрелял клиентов защищая проститутку в бане под Москвой
Актриса Галина Тихонова скончалась в 32 года
Фоторепортажи
20Главные события 2018 года в фотографиях
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
15:46 (мск), источник: Esquire

Девочка, поговорившая по телефону с Дональдом Трампом, все еще верит в Санта-Клауса

Семилетняя Коулмэн Ллойд рассказала, что даже после того, как президент США в разговоре с ней усомнился в существовании волшебника, они с родителями все равно оставили печенье и молоко для Санты около рождественской елки.

Источник: AFP 2018

Семилетняя девочка, в разговоре с которой Дональд Трамп усомнился в существовании Санты, рассказала, что все еще верит в волшебника, несмотря на слова президента.

Читайте также
Письмо Санта Клаусу нашлось 120 лет спустя

В канун католического Рождества Коулмэн Ллойд поговорила по телефону с главой США во время акции NORAD Tracks Santa, в рамках которой военные и члены президентской семьи помогают детям следить за перемещениями Санты. Дональд Трамп спросил девочку, верит ли она в Санта-Клауса. Услышав утвердительный ответ, президент спросил: «Разве это нормально в 7 лет?». Девочка ответила «Да, сэр». Позже она рассказала, что так волновалась во время звонка президента, что не успела хорошенько подумать над ответом.

Также девочка добавила, что после разговора с президентом они с родителями оставили для Санты сахарное печенье и молоко. На утро угощения исчезли, а под елкой был подарок для Коулмэн.

Родители ребенка отметили, что слова Трампа не создали для них никаких проблем.

Как рассказал отец девочки, он, наоборот, предпочитает общаться с детьми, как со взрослыми. По его мнению, заявление президента слишком политизировали.

Читайте также:

 Что носит Post Malone, рок-звезда от хип-хопа
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон приоделись: вышел первый трейлер новых "
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Выявлена неожиданная опасность шампуня и зубной пасты
Управделами президента купит машины за 400 миллионов рублей
Мужчина выиграл миллион в прямом эфире и тут же потерял его
Нефть по $40 и доллар по 80 рублей: к чему готовиться России
Носы марсиан напечатали на 3D-принтере (фото)
Самые читаемые новости за 2018 год: выбор редакции
Спорт
Год фигурного катания: побег Медведевой и четверные Трусовой Проигрыш Медведевой на Олимпиаде, ее уход от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, проблемы роста у Алины Загитовой - рассказываем о самом важном в фигурном катании за год
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Отмена скидки на штраф: известна позиция ГИБДД Глава Госавтоинспекции Михаил Черников прокомментировал предложение главы Татарстана об отмене 50% скидки при оплате штрафа в течение 20 дней
Кино
Марию Куликову «задержали» за измену «Склифосовскому» Актриса напугала поклонников, опубликовав в Instagram видеозапись со съемок нового проекта
Недвижимость
Как мыли полы 100 лет назад
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
В каких ситуациях с недвижимостью люди регулярно совершают досадные ошибки
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Дети
Елизавета Боярская показала первое видео с младшим сыном Актриса наслаждается декретным отпуском
Леди
Сбалансированный рацион для тебя и твоего питомца: от А до Я Быть здоровым становится модным. Многие девушки бросают диеты и отказываются от истощающего похудения в пользу сбалансированного рациона
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь