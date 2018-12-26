Девочка, поговорившая по телефону с Дональдом Трампом, все еще верит в Санта-Клауса

Источник: AFP 2018

Семилетняя девочка, в разговоре с которой Дональд Трамп усомнился в существовании Санты, рассказала, что все еще верит в волшебника, несмотря на слова президента.

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В канун католического Рождества Коулмэн Ллойд поговорила по телефону с главой США во время акции NORAD Tracks Santa, в рамках которой военные и члены президентской семьи помогают детям следить за перемещениями Санты. Дональд Трамп спросил девочку, верит ли она в Санта-Клауса. Услышав утвердительный ответ, президент спросил: «Разве это нормально в 7 лет?». Девочка ответила «Да, сэр». Позже она рассказала, что так волновалась во время звонка президента, что не успела хорошенько подумать над ответом.

Также девочка добавила, что после разговора с президентом они с родителями оставили для Санты сахарное печенье и молоко. На утро угощения исчезли, а под елкой был подарок для Коулмэн.

Родители ребенка отметили, что слова Трампа не создали для них никаких проблем.

Как рассказал отец девочки, он, наоборот, предпочитает общаться с детьми, как со взрослыми. По его мнению, заявление президента слишком политизировали.