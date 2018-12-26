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15:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Носы марсиан напечатали на 3D-принтере (фото)

Исследователь напечатала образец на 3D-принтере.

Дизайнер и лектор Марта Флисиковская из Гданьска показала, как могли бы выглядеть носы у людей, если бы они жили на Марсе.

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Нос людей изменялся в процессе эволюции. Его форма показывает, в каких климатических условиях жили наши предки. Например, низкий широкий нос бывает у людей, живущих в жарком и влажном климате. Узкий нос преобладает у жителей холодных регионов. Если бы люди жили на Марсе, их носы со временем приобрели бы необычную форму.

14 лет назад NASA даже запустило специальную программу Human Research Program, чтобы изучить, как влияет на физическое и психическое здоровье астронавтов жизнь на космической станции. Год назад результаты были опубликованы, и именно они, говорит Флисиковская, подтолкнули ее начать проект Who Nose.

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Дизайнер распечатала три версии носа на 3D-принтере. А в журнале Journal of Science and Technology of the Arts опубликовала теоретическое обоснование, почему «марсианские» носы могли бы выглядеть именно так.

Первый нос имеет волнистую форму, что делает его лучшим резонатором для нашего голоса. У второго носа две пары ноздрей для лучшего согревания воздуха. Третий нос — плоский. Так он менее подвержен солнечным ожогам. С плоским носом также удобнее носить шлем от скафандра.

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