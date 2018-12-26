В США установили скульптуры в память о выдуманных трагедиях
И всем очень понравилось.
И всем очень понравилось.
Все началось еще в 2016 году. 47-летний скульптор Джозеф Реджинелла из
Спустя год на окраине Манхэттена появился еще один памятник — «дань памяти жертвам слонов, которые в октябре 1929 года, сбежав из цирка, запаниковали на Бруклинском мосту и затоптали нескольких финансистов с
Осенью 2018 года прохожие обнаружили поблизости памятник шестерым морякам, «которых в 1977 году похитили инопланетяне».
Рассказывая об этих «трагедиях», скульптор хитро улыбается, а на словах об инопланетянах даже самые наивные слушатели наконец начинают понимать, в чем дело. Все три катастрофы выдуманы от начала до конца, но скульптуры и легенды так понравились жителям
У этих мистификаций даже появились
Реджинелла зарабатывает на жизнь, разрабатывая декорации для фильмов и тематических парков, а в свободное от работы время создает скульптуры с присущим ему чувством юмора.
О том, какому «событию» будет посвящена следующая скульптура, мастер не рассказывает, но говорит, что планирует немного отдохнуть перед тем, как взяться за
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