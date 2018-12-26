В США установили скульптуры в память о выдуманных трагедиях

Все началось еще в 2016 году. 47-летний скульптор Джозеф Реджинелла из Нью-Йорка установил бронзовую статую «в память о событии 1963 года, когда гигантский осьминог затопил паром в Нью-Йоркской бухте. На борту судна было 400 человек».

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/c4251a81-3f88-4f12-bf92-568a5216e0cc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1269451" target="_blank">Гигантский осьминог в Нью-Йорке</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя год на окраине Манхэттена появился еще один памятник — «дань памяти жертвам слонов, которые в октябре 1929 года, сбежав из цирка, запаниковали на Бруклинском мосту и затоптали нескольких финансистов с Уолл-стрит».

Осенью 2018 года прохожие обнаружили поблизости памятник шестерым морякам, «которых в 1977 году похитили инопланетяне».

Рассказывая об этих «трагедиях», скульптор хитро улыбается, а на словах об инопланетянах даже самые наивные слушатели наконец начинают понимать, в чем дело. Все три катастрофы выдуманы от начала до конца, но скульптуры и легенды так понравились жителям Нью-Йорка, что они требуют еще.

У этих мистификаций даже появились фан-клубы, в каждом из которых состоят по несколько тысяч человек. У каждой «катастрофы» есть свой сайт, на котором в деталях рассказывается о событии. Там же можно купить сувениры — футболки, кружки или открытки с изображением скульптур.

Реджинелла зарабатывает на жизнь, разрабатывая декорации для фильмов и тематических парков, а в свободное от работы время создает скульптуры с присущим ему чувством юмора.

О том, какому «событию» будет посвящена следующая скульптура, мастер не рассказывает, но говорит, что планирует немного отдохнуть перед тем, как взяться за по-настоящему грандиозный проект.