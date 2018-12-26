Чем юные герои — 2018 отличаются от Человека-паука

Источник: РИА "Новости"

«А что бы сделал я?», «Смог бы?» — как часто мы задаем эти вопросы, читая комиксы или просматривая новые фильмы о супергероях. Мы часто не замечаем героических поступков простых людей, а если видим, как другой человек попал в критическую ситуацию, многие из нас сохраняют маску равнодушия, повинуясь инстинкту самосохранения.

Тем временем настоящие супергерои — это не Аквамен или Человек-паук, они не двухметрового роста и не очень пластичны. Они рядом. Бывает, что это — дети.

11-летняя якутянка Харысхаана Аммосова увидела, что шестилетнего мальчика уносит сильным течением. Девочка сразу кинулась в реку и спасла мальчика. 16-летний парень, подставивший спину под ножевые удары преступника, чтобы защитить друга. Четыре 13-летних подростка, удержавшие опасного рецидивиста. 12-летний мальчишка, поймавший годовалую девочку, выпавшую из окна…

Это конкретные примеры личного мужества в экстремальных ситуациях, которые проявили герои. «Дети-герои» — в рамках этого всероссийского проекта церемония награждения юных россиян проводится уже четвертый год. Проводится она под эгидой Совета Федерации, МВД и Российского союза спасателей.

«К нам поступило 229 представлений из 57 субъектов РФ», — сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, когда награждала ребят в декабре уходящего года. И высказала слова искренней благодарности учителям и родителям — за то, что они вырастили таких достойных граждан.

Эта история произошла в подмосковных Мытищах в январе 2018 года. 15-летний подросток Андрей Ураков только что вернулся из школы и неожиданно услышал крики, которые доносились из соседнего дома. Выглянув в окно, он увидел, что дом быстро охватывают языки огня. Андрей успел на ходу сказать младшему брату, чтобы тот вызвал по телефону пожарных, а сам бросился наружу.

Несмотря на шум рушащихся конструкций, он смело вбежал в дом и стал искать, не остался ли там кто-то. Через несколько минут Андрей вынес на улицу 90-летнюю старушку, инвалида I группы.

Как позже рассказал сам Андрей, он не знал, откуда у него взялись силы, просто не думал об этом — перед ним был огонь, ужас смертельной опасности и гибнущий человек. Действовать нужно было стремительно, счет шел на секунды, но он справился, несмотря на смертельный риск. За свой поступок Андрей Ураков награжден медалью «За мужество в спасении».



Кирилл Кочетов из Можайска, 16 лет, в июне, находясь на берегу Москвы-реки, увидел барахтающегося в воде мальчика. Взрослые, которые стояли неподалеку, были в полной уверенности, что ребенок просто-напросто резвится, но Кирилл сразу понял, что дело плохо — ребенок тонул.

Недолго думая, он бросился в реку, вытащил уже терявшего сознание мальчика из-под воды и на берегу попытался сделать ему искусственное дыхание, как его учили на уроках по выживанию.

Вызванная вслед за этим скорая, применив все необходимые в таких случаях средства, спасла мальчика и вернула его родителям.

Но не все истории детских подвигов имеют счастливый конец. В мае 2017 года другой Иван, по фамилии Крапивин, встал на защиту своей мамы, у которой, как считается, были серьезные проблемы с алкоголем. Это случилось в Северодвинске.

Мать Вани неоднократно приводила в дом собутыльников, и все вроде бы обходилось без эксцессов — дружки выпивали и либо уходили восвояси, либо тут же заваливались спать, но на этот раз все пошло не по сценарию — новый приятель матери стал проявлять агрессию и в какой-то момент набросился на нее с ножом. Иван закрыл собой мать, подставив под удары ножа свою спину. Но даже это не остановило преступника, и он гантелью ударил мальчика по голове.

Врачи делали все, чтобы спасти юного героя, Ваня полтора года пролежал в больнице, но недавно все-таки умер. Самое необъяснимое заключается в том, что мать так ни разу и не навестила сына в больнице и даже пропустила его похороны. За свой подвиг Иван Крапивин награжден медалью СК России «Доблесть и отвага» — посмертно.

Иван Макарову из уральского города Ивделя сейчас восемь лет. Год назад он спас из реки свою одноклассницу, которая провалилась под лед. Глядя на этого маленького героя, рост которого чуть больше метра, а вес — всего 22 кг, трудно представить, что он один смог вытащить девочку из воды. Ваня рос в детдоме вместе с сестрой, но два года назад попал в семью Надежды Новиковой (у женщины уже было четверо своих детей).

Теперь Ваня планирует пойти учиться в кадетскую школу, чтобы стать спасателем. Хочется верить, что такие герои, как Ваня, принесут стране реальную пользу и своим примером вдохновят других юных россиян на благородные поступки.

В среду в Кремле состоялась главная елка страны — президентская. Детям показали представление «Тайны планеты Земля». На главное новогоднее представление были приглашены дети из всех федеральных округов России. Среди приглашенных были одаренные дети, победители олимпиад и спортивных состязаний. Было много и детей-героев, для которых поездка на елку стала еще одной наградой.

Например, вместе с мамой был приглашен 12-летний Рома Иванов из Новгородской области. В минувшем году он был награжден медалью «За спасение на пожаре». Поездка на Кремлевскую елку для него стала еще одной наградой. Как рассказала газете ВЗГЛЯД его мама Ирина Алексеевна, весной этого года сын гулял с приятелем, когда услышал крики о помощи и увидел клубы дыма из дома соседей.

«Роман попытался открыть входную дверь, но она не поддалась, — сказала мама. — Затем они с приятелем попробовали выломать раму окна, что тоже оказалось делом сложным для мальчиков. Тогда Роман рукой разбил окно. Пробравшись в задымленную комнату, подхватил на руки девочку пяти лет. Брат девочки вслед за Романом тоже смог выпрыгнуть из разбитого окна.

11-летний Абдулвагаб Джафаров, живущий в одном из горных сел Дагестана, заметил, что его мама долго не возвращается из бани. Это насторожило мальчика, подождав некоторое время, он стал звать маму, но она не откликалась. Тогда мальчик не растерялся, он схватил молоток, разбил окно и увидел, что мать лежит на полу, а помещение заполнено едким дымом. Как оказалось, его мама отравилась угарным газом и потеряла сознание. Абдулвагаб побежал за соседями, которые оказали маме ребенка первую помощь. За свой поступок мальчик был награжден администрацией района и МЧС. Как рассказали газете ВЗГЛЯД в администрации Дагестана, за свой поступок он также награжден поездкой в Москву.

Еще одной приглашенной стала ученица пятого класса Светлана Лебедянцева из Калуги. Как рассказала газете ВЗГЛЯД уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, 11-летняя Света летом гостила у бабушки на станции Муратовка.

«С подругой, тоже Светланой, Калошиной они отправились гулять в сторону соседнего поселка. Неожиданно Света Калошина провалилась в канализационный колодец, который было не видно со стороны дороги. Колодец не был ничем огражден. Глубина колодца была 2,5 метра», — сказала Коробова.