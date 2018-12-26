Горнолыжные курорты, мамин бешбармак и одиночество в Белом доме

Не все западные политики успели разрешить важные проблемы своих стран до Нового года: в США по-прежнему не согласован бюджет, в Великобритании не одобрен план выхода из ЕС, во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов». В связи с этим лидеры этих стран лишили себя привычных новогодних каникул — от катания на лыжах до отдыха в резиденции. Однако многие в отличие от Дональда Трампа, Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона все же планируют устроить себе небольшие зимние каникулы. «Ъ» рассказывает, как готовятся к Новому году и планируют его встречать главы разных государств.

США

24 декабря Дональд и Мелания Трамп отвечали на звонки детей со всей страны и рассказывали им, где сейчас находится Санта-Клаус и когда он привезет подарки | Источник: AP 2018

Накануне праздников СМИ и пользователи соцсетей окрестили президента Дональда Трампа Гринчем—похитителем Рождества, у которого декабрьское веселье вызывало одно лишь раздражение. Зеленым существом из классической новогодней комедии президента США назвали сразу по нескольким причинам.

Во-первых, политик практически в буквальном смысле украл рождество у ребенка. 24 декабря Дональд и Мелания Трамп отвечали на звонки детей со всей страны и рассказывали им, где сейчас находится Санта-Клаус и когда он привезет подарки.

Одной из звонивших оказалась семилетняя Ллойд Коллмэн. Президент поздравил ее с Рождеством и, узнав, сколько ей лет, спросил: «Ты все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет это странно, верно?»

Впрочем, позже издание Post and Courier сообщило, что вера девочки в Санту не пошатнулась.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vTc3kSbndZM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Ллойд Коллмэн разговаривает с Дональдом Трампом

Во-вторых, президент вместе с Конгрессом оставили без зарплат накануне Нового года около 800 тыс. госслужащих: в ночь на 22 декабря федеральное правительство США прекратило работу, поскольку Конгресс и Белый дом не смогли утвердить бюджет из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. 380 тыс. работников госучреждений ушли в неоплачиваемый отпуск, а еще 420 тыс. работают бесплатно и, вероятно, получат компенсацию после утверждения бюджета.

В-третьих, из-за так называемого шатдауна не только сотни тысяч чиновников лишились зарплат накануне Нового года, но и туристы в США потеряли возможность осмотреть все достопримечательности. Издание The Hill рассказало, что из-за несогласованного бюджета перестали работать национальные парки. Закрытыми оказались относящиеся к ведению парков Колокол Свободы и Индепенденс-холл в Филадельфии, Президентская библиотека и музей Джорджа Буша-старшего в городе Колледж-Стейшн (Техас). В Церкви святого Павла в Маунт-Верноне (штат Нью-Йорк) пришлось отложить органный концерт.

Наконец, Дональд Трамп похитил Рождество, а заодно и Новый год, сам у себя. После объявления о приостановке работы правительства он отменил двухнедельный отпуск, который планировал провести в своей «южной резиденции» Мар-а-Лаго во Флориде.

Теперь он жалуется на свою нелегкую судьбу в Twitter. «Я совсем один (бедный я) сижу в Белом доме в ожидании демократов, которые вернутся и заключат сделку по крайне важной безопасности границ», — посетовал президент в католический Сочельник, добавив: «Когда-нибудь это нежелание демократов заключать сделку обойдется нашей стране дороже, чем стена на границе (с Мексикой.— “Ъ”), которую мы обсуждаем. Сумасшествие!».

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй | Источник: Reuters

Вопреки изначальным планам Британия встречает Новый год без четкого представления о том, на каких условиях она выйдет из ЕС. Парламент страны до сих пор не проголосовал по одобренному Брюсселем плану. Самый жесткий вариант — «без сделки» — по-прежнему возможен, а до даты выхода — 29 марта — остается меньше ста дней.

Из-за опасений не успеть согласовать план премьер-министр Тереза Мэй не собирается отдыхать сама и сократила новогодние каникулы для своего кабинета министров: вместо 7 января правительство соберется уже второго.

Как сама премьер-министр встретит Новый год, неизвестно, однако СМИ посвятили рассуждениям на эту тему не один шарж. Карикатурист The Guardian изобразил Терезу Мэй застрявшей в дымоходе в костюме Санта-Клауса: пролезть в трубу не удалось из-за того, что в руках у нее слишком большой мешок с надписью «Брексит». Рядом с застрявшим премьером сидит и посматривает на часы уставший олень.

Голландский карикатурист Юп Бертрамс представил британского премьера сидящей перед загоревшейся елкой, которую вместо игрушек украшает надпись Brexit deal.

Таблоид The Sun предположил, что на Новый год госпожа Мэй в качестве подарка была бы рада получить поддержку Демократической юнионистской партии (ДЮП) при голосовании по «Брекситу» в парламенте. У этой партии всего десять мест в Палате общин из 639, но они могли бы стать одними из решающих.

В газетном шарже британский премьер сидит на коленях у лидера ДЮП Арлин Фостер, одетой в костюм Санты. За спиной у нее мешок с подарками, на которых написано support (поддержка). «Зависит от того, что входит в определение слова “непослушный”», — говорит Тереза Мэй, видимо, отвечая на вопрос, была ли она послушной в этом году.

Франция

Президент Франции Эмманюэль Макрон | Источник: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон был бы не прочь провести новогодние праздники, катаясь на горных лыжах. Однако серия протестных выступлений, которые сотрясают Францию с середины ноября, привела к тому, что советники главы государства рекомендовали ему провести отпуск более скромно.

Как пишет издание Le Parisien, ссылаясь на окружение господина Макрона, «вид президента, катающегося на лыжах на фоне протестов, подавал бы не лучший сигнал». Вместо этого в канун Рождества он отправился с визитом в Чад, где поздравил с наступающим праздником французских солдат и офицеров, участвующих в операции «Бархан», а затем вернулся на родину. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп также рекомендовал своему правительству в праздники «отдохнуть, но не уезжать слишком далеко».

Германия

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер | Источник: Reuters

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на праздники вместе с женой отправился в родной регион, Северный Рейн-Вестфалию, где встретил Рождество со своей матерью, а затем гостил у семьи супруги.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель | Источник: AP 2018

А вот где проводит рождественские каникулы канцлер ФРГ Ангела Меркель, никогда не известно заранее. На этот раз в ведомстве федерального канцлера также не стали раскрывать детали. Но из опыта предыдущих лет известно, что госпожа Меркель проводит редкие выходные с супругом, профессором Иоахимом Зауэром. На зимний отдых они нередко отправляются в Швейцарию, где катаются на беговых лыжах — несмотря на то, что в 2014 году во время лыжной прогулки канцлер сломала тазовую кость.

Испания

Испанский премьер Педро Санчес | Источник: Reuters

Испанский премьер Педро Санчес впервые встретит новый год в нынешнем статусе главы правительства. Он пришел к власти в июне, после того как из-за коррупционного скандала в отставку ушел консерватор Мариано Рахой. Как и многие европейские коллеги, новый премьер оставляет в 2018 году длинный список нерешенных проблем, главная из которых — доставшийся в наследство от предшественника неурегулированный кризис в Каталонии. В декабре сторонники независимости автономии устраивали многочисленные акции протеста и перекрывали каталонские дороги, а бывшие власти региона создали теневое правительство в Бельгии.

В отличие от Мариано Рахоя, Педро Санчес готов разговаривать с сепаратистами, однако до урегулирования конфликта еще далеко. Это, впрочем, не мешает политику отложить дела на новый год. 28 декабря Генеральные Кортесы (испанский парламент) подведут итоги года, после этого Педро Санчес произнесет финальную в 2018 году речь, а затем отправится на курорт Серлер на северо-востоке Испании. Там он на протяжении нескольких дней планирует кататься на сноуборде и общаться с семьей: женой и двумя дочерьми.

Постсоветское пространство

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов | Источник: РИА "Новости"

Национальные лидеры на постсоветском пространстве в основном говорят о праздновании с семьей. Так, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов даже на публичное мероприятие накануне Нового года пришел вместе с внуком Керимгулы, с которым они вместе исполнили написанную Бердымухамедовым-младшим песню.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Уделить внимание детям рекомендовал белорусам и президент Александр Лукашенко. Судя по сообщениям предыдущих лет, праздники он проводит с семьей дома.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Всегда встречаем Новый год в кругу семьи, с мамой и с папой, — подтвердила Дарига Назарбаева, дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.— Собирается вся наша семья, наши дети, наши внуки и правнуки. Встречаем мы его в Алматы, в доме у наших родителей. Мы все ждем этого дня. То есть здесь ничего такого, чтобы удивить казахстанцев, сказать не могу, мы просто такая же семья, такие же люди, так же радуемся, любим собираться вместе. И обязательно кушать бешбармак нашей мамы».

Президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной | Источник: Reuters

Единственным лидером в регионе, удивившем в прошлом году СМИ, стал президент Украины Петр Порошенко, который провел неделю в начале 2018 года в пятизвездном отеле на Мальдивах. Как сообщали тогда украинские издания, отдых обошелся ему примерно в $500 тыс.

В этом году в поздравлении тем, кто празднует католическое Рождество, Петр Порошенко заявил: «Верю, что с Иисусом мы обязательно победим ненависть и зло. “Ибо Христос родился, и на земле мир”». Где украинский лидер планирует встречать Новый год, не сообщается.

Бразилия

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару | Источник: Reuters

Избранный президентом в конце октября Жаир Болсонару официально приступит к работе 1 января 2019 года, поэтому пока обратился к жителям Бразилии с рождественским посланием только через Twitter. Он пообещал построить «новую Бразилию» в следующем году, несколько раз упомянул в небольшом обращении Бога и семью — основу традиционных ценностей, которых придерживается новый бразильский лидер.

Пока новый президент говорил о важности традиций, португало- и англоговорящие СМИ сообщали: президент подтолкнул сотни однополых пар совместить празднование Нового года и женитьбу. Представители ЛГБТ-сообщества спешат пожениться в декабре в страхе, что Жаир Болсонару запретит однополые браки, придя к власти. В связи с этим с этим только 15 декабря в крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу сыграли свадьбу одновременно 40 однополых пар.

Жаир Болсонару, будучи в прошлом военным, встретил Рождество на военно-морской базе в Рестинга-да-Марамбайя в штате Рио-де-Жанейро. Там же праздник встретила его семья. В ходе избирательной кампании Жаира Болсонару ранили ножом, и сейчас он заботится об обеспечении собственной безопасности: военные охраняли политика с воды и с воздуха.

Новый год Жаир Болсонару встретит во Дворце рассвета в Бразилиа — официальной резиденции бразильских лидеров.