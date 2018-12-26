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18:00 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано письмо Кеннеди о «советской угрозе» для Санта-Клауса

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Историограф Майкл Бешлосс опубликовал у себя в Twitter письмо 35-го президента США Джона Кеннеди маленькой девочке по имени Мишель, в котором успокаивает ее из-за угрозы Санта-Клаусу со стороны СССР.

Источник: AP 2018

«Дорогая Мишель, я был рад получить твое письмо о необходимости предотвратить бомбардировки русскими Северного полюса, которые угрожают жизни Санта-Клауса. Я разделяю твою тревогу насчет атмосферных испытаний Советского Союза не только в отношении Северного полюса, но и для всего мира, не только для Санта-Клауса, но и для всех людей. Как бы то ни было, тебе не стоит беспокоиться о Санта-Клаусе. Я говорил с ним вчера, и он прекрасно себя чувствуют. На это Рождество он снова облетит весь мир», — заверил девочку президент.

Письмо датировано октябрем 1961 года, когда отношения между двумя ядерными державами переживали сложный период.

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