Опубликовано письмо Кеннеди о «советской угрозе» для Санта-Клауса

«Дорогая Мишель, я был рад получить твое письмо о необходимости предотвратить бомбардировки русскими Северного полюса, которые угрожают жизни Санта-Клауса. Я разделяю твою тревогу насчет атмосферных испытаний Советского Союза не только в отношении Северного полюса, но и для всего мира, не только для Санта-Клауса, но и для всех людей. Как бы то ни было, тебе не стоит беспокоиться о Санта-Клаусе. Я говорил с ним вчера, и он прекрасно себя чувствуют. На это Рождество он снова облетит весь мир», — заверил девочку президент.