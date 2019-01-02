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14:37 (мск), источник: Mail.ru Новости

Японцы придумали блокнот для записей с удивительным секретом внутри

Чтобы узнать о нем, придется вырвать все листы.

Японская компания по производству архитектурной мебели создала уникальный бумажный блок для заметок. На первый взгляд, это совершенно обычный куб с отрывающимися листами, который можно встретить в каждом офисе. Но это не так.

Бумажный блок хранит в себе секрет. По мере того, как отрываются листы для заметок, открывается архитектурный объект, скрытый в основании куба.

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Внутри блоков Omoshiroi можно найти различные известные объекты в Японии, такие как храм Киёмидзу-Дэра в Киото, храм Асакуса и башня Токио.

Блоки состоят из более чем 100 листов бумаги, а объекты внутри удалось создать с помощью специальной технологии лазерной резки.

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Кроме того, помимо известных архитектурных сооружений можно купить бумажные блоки с музыкальными инструментами и фотокамерой.

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