Японцы придумали блокнот для записей с удивительным секретом внутри
Чтобы узнать о нем, придется вырвать все листы.
Чтобы узнать о нем, придется вырвать все листы.
Японская компания по производству архитектурной мебели создала уникальный бумажный блок для заметок. На первый взгляд, это совершенно обычный куб с отрывающимися листами, который можно встретить в каждом офисе. Но это не так.
Бумажный блок хранит в себе секрет. По мере того, как отрываются листы для заметок, открывается архитектурный объект, скрытый в основании куба.
Внутри блоков Omoshiroi можно найти различные известные объекты в Японии, такие как храм
Блоки состоят из более чем 100 листов бумаги, а объекты внутри удалось создать с помощью специальной технологии лазерной резки.
Кроме того, помимо известных архитектурных сооружений можно купить бумажные блоки с музыкальными инструментами и фотокамерой.
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