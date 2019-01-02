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18:39 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится город, относящийся к двум странам одновременно

Один дом и два почтовых индекса.

В Швейцарии, в районе Констанц, есть удивительный городок под названием Бюзинген-ам-Хохрайн. По размеру — это скорее деревня, с населением около 1500 человек.

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Но самое примечательное в этом месте то, что Бюзинген-ам-Хохрайн, хотя и расположен в Швейцарии, официально является частью Германии.

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В 1918 после окончания Первой Мировой войны, в городке прошел референдум, на котором 96% голосовавших высказалось за присоединение к Швейцарии. Однако этого так и не случилось из-за того, что Швейцария не смогла предоставить равноценной территории для обмена. После этого вопрос о присоединении поднимался еще несколько раз, но история так и не получила продолжения.

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Сейчас Бюзинген-ам-Хохрайн административно относится к Германии, а экономически — к Швейцарии. Местные жители используют и немецкие, и швейцарские телефонные номера, кроме того, здесь есть два равноценных почтовых индекса.

Официальная валюта здесь — евро, но практически все используют швейцарский франк (большинство местных жителей получают зарплату именно в Швейцарии).

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В Бюзинген-ам-Хохрайн есть начальная школа, после которой дети могут выбрать где им дальше учиться — в Швейцарии или Германии. А футбольный клуб «Бюзинген» — единственная германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии.

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