Где находится город, относящийся к двум странам одновременно

В Швейцарии, в районе Констанц, есть удивительный городок под названием Бюзинген-ам-Хохрайн. По размеру — это скорее деревня, с населением около 1500 человек.
Но самое примечательное в этом месте то, что Бюзинген-ам-Хохрайн, хотя и расположен в Швейцарии, официально является частью Германии.
В 1918 после окончания Первой Мировой войны, в городке прошел референдум, на котором 96% голосовавших высказалось за присоединение к Швейцарии. Однако этого так и не случилось из-за того, что Швейцария не смогла предоставить равноценной территории для обмена. После этого вопрос о присоединении поднимался еще несколько раз, но история так и не получила продолжения.
Сейчас Бюзинген-ам-Хохрайн административно относится к Германии, а экономически — к Швейцарии. Местные жители используют и немецкие, и швейцарские телефонные номера, кроме того, здесь есть два равноценных почтовых индекса.
Официальная валюта здесь — евро, но практически все используют швейцарский франк (большинство местных жителей получают зарплату именно в Швейцарии).
В Бюзинген-ам-Хохрайн есть начальная школа, после которой дети могут выбрать где им дальше учиться — в Швейцарии или Германии. А футбольный клуб «Бюзинген» — единственная германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии.