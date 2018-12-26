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17:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самая большая в мире вакуумная камера

Перед тем как отправить оборудование в космос, нужно проверить, как оно будет работать в условиях вакуума. Его помещают в специальные вакуумные камеры, и проводят наблюдения.

Крупнейшая из таких камер под названием Space Power Facility работает на станции Плам-Брук в Огайо с 1969 года. Здесь свое оборудование испытывает не только НАСА, но и другие компании, в том числе SpaсeX.

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Сперва камера предназначалась для испытаний ядерного оборудования в условиях вакуума. Затем испытания отменили, а камеру законсервировали. Сейчас в ней проводят испытания двигательных установок космических аппаратов, защитных систем приземления марсоходов и аппаратов для МКС.

Диаметр SPF составляет 30,5 метров, высота — 37,2 метра, а объем — 22 653 кубометров. Это огромный алюминиевый контейнер, заключённый в бетонный купол. Пластины из алюминиевого сплава Type 5083 подогнаны друг к другу так плотно, что не пропускают воздух.

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Вид камеры настолько впечатляет, что в 2011 году здесь даже снимали сцену из голливудского блокбастера «Мстители». Правда, после этого случая руководство НАСА сочло такие инициативы угрозой национальной безопасности и запретило своим работникам общение с прессой.

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