Как выглядит самая большая в мире вакуумная камера
Перед тем как отправить оборудование в космос, нужно проверить, как оно будет работать в условиях вакуума. Его помещают в специальные вакуумные камеры, и проводят наблюдения.
Перед тем как отправить оборудование в космос, нужно проверить, как оно будет работать в условиях вакуума. Его помещают в специальные вакуумные камеры, и проводят наблюдения.
Крупнейшая из таких камер под названием Space Power Facility работает на станции
Сперва камера предназначалась для испытаний ядерного оборудования в условиях вакуума. Затем испытания отменили, а камеру законсервировали. Сейчас в ней проводят испытания двигательных установок космических аппаратов, защитных систем приземления марсоходов и аппаратов для МКС.
Диаметр SPF составляет 30,5 метров, высота — 37,2 метра, а объем — 22 653 кубометров. Это огромный алюминиевый контейнер, заключённый в бетонный купол. Пластины из алюминиевого сплава Type 5083 подогнаны друг к другу так плотно, что не пропускают воздух.
Вид камеры настолько впечатляет, что в 2011 году здесь даже снимали сцену из голливудского блокбастера «Мстители». Правда, после этого случая руководство НАСА сочло такие инициативы угрозой национальной безопасности и запретило своим работникам общение с прессой.
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