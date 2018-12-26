Как выглядит самый высокий транспортный мост в мире (фото)
Его дорожное полотно находится на высоте 270 метров над землей.
Его дорожное полотно находится на высоте 270 метров над землей.
На юге Франции, над долиной реки Тарн, находится удивительное инженерное сооружение — Виадук Мийо. Это дорожное полотно 2460 метров и шириной 32 метра, стоящее на семи бетонных опорах. Мост выполнен в форме полукруга — его радиус составляет 20 километров, а общий вес стального настила Виадука равен 36 тысячам тонн.
Виадук Мийо известен как самый высокий транспортный мост в мире, и это неудивительно. Его дорожное полотно находится на высоте 270 метров над землей. Чтобы сильные порывы ветра не влияли на движение автомобилей, с обеих сторон шоссе установлен специальный защитный экран.
Виадук Мийо является частью высокоскоростной автомагистрали А75 и служит кратчайшим путем из Парижа через город
О необходимости построения моста заговорили еще в 1987 году, чтобы разгрузить наземное шоссе. Но лишь в 1996 году инженеры утвердили окончательный дизайн и план строительства. В 2001 году французская конструкторская компания «Eiffage» (в которую входят мастерские Густава Эйфеля) начала возведение грандиозного сооружения.
Строили Виадук Мийо три года — его официальное открытие состоялось 14 декабря 2004 года. А строительство обошлось властям примерно в 400 миллионов евро.
Виадук Мийо трижды является
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