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17:26 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самый высокий транспортный мост в мире (фото)

Его дорожное полотно находится на высоте 270 метров над землей.

На юге Франции, над долиной реки Тарн, находится удивительное инженерное сооружение — Виадук Мийо. Это дорожное полотно 2460 метров и шириной 32 метра, стоящее на семи бетонных опорах. Мост выполнен в форме полукруга — его радиус составляет 20 километров, а общий вес стального настила Виадука равен 36 тысячам тонн.

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Виадук Мийо известен как самый высокий транспортный мост в мире, и это неудивительно. Его дорожное полотно находится на высоте 270 метров над землей. Чтобы сильные порывы ветра не влияли на движение автомобилей, с обеих сторон шоссе установлен специальный защитный экран.

Виадук Мийо является частью высокоскоростной автомагистрали А75 и служит кратчайшим путем из Парижа через город Клермон-Ферран к Средиземному морю.

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О необходимости построения моста заговорили еще в 1987 году, чтобы разгрузить наземное шоссе. Но лишь в 1996 году инженеры утвердили окончательный дизайн и план строительства. В 2001 году французская конструкторская компания «Eiffage» (в которую входят мастерские Густава Эйфеля) начала возведение грандиозного сооружения.

Строили Виадук Мийо три года — его официальное открытие состоялось 14 декабря 2004 года. А строительство обошлось властям примерно в 400 миллионов евро.

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Виадук Мийо трижды является мостом-рекордсменом. До 2015 года он был обладателем самой высокой мостовой опоры (244,96 метра), самой высокой мачты (343 метра) и самого высоко расположенного дорожного полотна (270 метров наз землей).

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