Фотограф создает оптические иллюзии с помощью стаканов с водой
Необычный эффект.
Необычный эффект.
Фотограф из
Фотографируемый объект (в основном, это еда или цветы) она размещает позади стаканов и бокалов, наполненных водой, благодаря чему получается абсолютно неожиданный эффект искажения и разделения целого на части. Оптические иллюзии на ее снимках выглядят, как цифровой сбой, и кажутся игрой воображения или результатом применения специальной компьютерной программы.
По словам Сарофф, используя такие методы преломления света, повседневные предметы приобретают новый смысл и становятся
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