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16:46 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф создает оптические иллюзии с помощью стаканов с водой

Необычный эффект.

Фотограф из Нью-Йорка Сюзанн Сарофф специализируется на предметной и фуд-фотографии. Но ее работы сложно назвать типичными. Сарофф преподносит объекты в совершенно неожиданной перспективе — отражая их через стекло и воду.

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Коллекции
Оптические иллюзии или обман зрения

Фотографируемый объект (в основном, это еда или цветы) она размещает позади стаканов и бокалов, наполненных водой, благодаря чему получается абсолютно неожиданный эффект искажения и разделения целого на части. Оптические иллюзии на ее снимках выглядят, как цифровой сбой, и кажутся игрой воображения или результатом применения специальной компьютерной программы.

По словам Сарофф, используя такие методы преломления света, повседневные предметы приобретают новый смысл и становятся чем-то большим, чем единственная и ожидаемая версия самих себя.

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