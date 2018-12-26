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17:40 (мск), источник: Mail.ru Новости

На Урале изготовили полутораметровый памятник пельменю

Выполнен он из пенопласта.

Директор екатеринбургского ЦПКиО имени В. В. Маяковского Роман Шадрин опубликовал на своей странице в Facebook несколько фото с изображением лежащего на тарелке гигантского пельменя.

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Сообщается, что скульптура изготовлена из пенопласта. Диаметр тарелки составляет 1,8 метров, а самого пельменя — 1,4 метра.

По словам Шадрина, памятник уральскому пельменю планируется установить в парке Маяковского.

Отметим, что ранее похожая скульптура была установлена в Челябинской области — там памятник представляет собой купца, перед которым на тарелке лежит гигантский пельмень.

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