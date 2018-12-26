На Урале изготовили полутораметровый памятник пельменю
Выполнен он из пенопласта.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Выполнен он из пенопласта.
Директор екатеринбургского ЦПКиО имени В. В. Маяковского Роман Шадрин опубликовал на своей странице в Facebook несколько фото с изображением лежащего на тарелке гигантского пельменя.
Сообщается, что скульптура изготовлена из пенопласта. Диаметр тарелки составляет 1,8 метров, а самого пельменя — 1,4 метра.
Отметим, что ранее похожая скульптура была установлена в Челябинской области — там памятник представляет собой купца, перед которым на тарелке лежит гигантский пельмень.
Читайте также: