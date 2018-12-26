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19:51 (мск), источник: Известия

Сцена из фильма «Один дома» оказалась ненастоящей

Сцена из второй части фильма «Один дома», где главный герой в исполнении Маколея Калкина смотрит старый черно-белый фильм, оказалась специально снятой для комедии. Об этом сообщил актер и сценарист Сет Роген в своем Twitter во вторник, 25 декабря.

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«Все детство я думал, что старый фильм (“Ангелы с грязными душами”), который Кевин (Маккаллистер, главный герой комедии. — Ред.) смотрит в “Один Дома”, был действительно старым фильмом», — говорится в записи в профиле Рогена. В действительности создатели картины задумывали сцену как аллюзию на картину 1938 года «Ангелы с грязными лицами» с Джеймсом Кэгни и Пэтом О’Брайеном в главных ролях.

Фильм «Один дома» Криса Коламбуса и Джона Хьюза вышел в 1990 году. В 1992-м вышел сиквел, в 1997-м — триквел, уже без Калкина, но со Скарлетт Йоханссон. Позже появились четвертая (2002) и пятая (2012) части.

21 декабря стало известно, что кинокомпания Fox, принадлежащая Disney, планирует перезапустить комедию «Один дома». В планах у киногигантов не ремейк, а прямое продолжение картины с новыми героями.

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