Сцена из фильма «Один дома» оказалась ненастоящей

«Все детство я думал, что старый фильм (“Ангелы с грязными душами”), который Кевин (Маккаллистер, главный герой комедии. — Ред.) смотрит в “Один Дома”, был действительно старым фильмом», — говорится в записи в профиле Рогена. В действительности создатели картины задумывали сцену как аллюзию на картину 1938 года «Ангелы с грязными лицами» с Джеймсом Кэгни и Пэтом О’Брайеном в главных ролях.