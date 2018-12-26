Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России вынесли приговор арестованным украинским морякам
В секте во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин
Подарок учительнице от бедного школьника восхитил пользователей сети
Анастасия Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и решкой»
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Надежда Бабкина сводила внуков в театр
Игорь Николаев восхитил поклонников праздничным фото с младшей дочерью
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве
Открытки от Гриши: поздравляют герои «Полицейского с Рублевки»
Российский комплекс “Панцирь-С2” сбил израильские ракеты - СМИ
СМИ: Украина в безвыходном положении
Стало известно о решении суда по сестрам Хачатурян, убившим отца
Ведущая Андреева заявила о гражданстве не в России
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
СМИ рассказали о новом групповом изнасиловании в полиции РФ
Актриса Галина Тихонова скончалась в 32 года
Фоторепортажи
10Мощное цунами в Индонезии
30Кого мы потеряли в 2018 году
21:44 (мск), источник: Ведомости

Дерипаску лишили бесплатного проезда на общественном транспорте Саяногорска

Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил некоторых льгот почетных граждан города, среди которых — миллиардер Олег Дерипаска. Об этом сообщает Информационное агентство «Хакасия».

Источник: РИА "Новости"

Дерипаска находится на 19-м месте в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $6,7 млрд.

Читайте также
En+ может уехать в Калининград

Заместитель руководителя Саяногорска по ЖКХ и транспорту Сергей Борисов пояснил, что в соответствии с Бюджетным кодексом страны органы местного самоуправления не имеют права исполнять расходные обязательства, не связанные с исполнением муниципальных полномочий, пишет «Интерфакс».

Это касается регионов, в бюджетах которых доля дотаций превышает 20%. С 2019 г. под эту категорию подпадает и Саяногорск. «Хочу подчеркнуть, что эта мера является вынужденной, ни у кого нет цели как-то ущемить наших почетных граждан. Я думаю, когда ситуация изменится, можно вернуться к этому вопросу», — сказал Борисов.

Сейчас почетные граждане Саяногорска могут бесплатно ездить в муниципальном транспорте и освобождаются от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы. Им также положены премиальные в 5000 руб. ежегодно в День города.

 Почему время самых жестких санкций еще не настало
Кто из миллиардеров пришел на встречу с Путиным
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
В «Красное и Белое» пришли с обысками
Мужчина выиграл миллион в прямом эфире и тут же потерял его
Выявлена неожиданная опасность шампуня и зубной пасты
Нефть по $40 и доллар по 80 рублей: к чему готовиться России
Капитану «Спартака» грозит 10-летнее тюремное заключение
Сцена из фильма «Один дома» оказалась ненастоящей
Спорт
«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и укрепил лидерство в АПЛ В параллельной встрече «Манчестер Сити» уступил на выезде «Лестеру»
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Отмена скидки на штраф: известна позиция ГИБДД Глава Госавтоинспекции Михаил Черников прокомментировал предложение главы Татарстана об отмене 50% скидки при оплате штрафа в течение 20 дней
Кино
Анастасия Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и решкой» Ведущая объявила о финале тематического проекта «Перезагрузка»
Недвижимость
Как мыли полы 100 лет назад
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Популярные темы на «Детях»
Наши новогодние елки. 392
девочки такие девочки. 311
Продолжение истории про травлю мальчика, которого не отпускали на перемены 225
Чей праздник важнее? 180
Леди
Как питаться правильно тебе и твоему питомцу: советы экспертов Быть здоровым становится модным. Многие девушки бросают диеты и отказываются от истощающего похудения в пользу сбалансированного рациона
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь