Дерипаску лишили бесплатного проезда на общественном транспорте Саяногорска

Источник: РИА "Новости"

Дерипаска находится на 19-м месте в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $6,7 млрд.

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Заместитель руководителя Саяногорска по ЖКХ и транспорту Сергей Борисов пояснил, что в соответствии с Бюджетным кодексом страны органы местного самоуправления не имеют права исполнять расходные обязательства, не связанные с исполнением муниципальных полномочий, пишет «Интерфакс».

Это касается регионов, в бюджетах которых доля дотаций превышает 20%. С 2019 г. под эту категорию подпадает и Саяногорск. «Хочу подчеркнуть, что эта мера является вынужденной, ни у кого нет цели как-то ущемить наших почетных граждан. Я думаю, когда ситуация изменится, можно вернуться к этому вопросу», — сказал Борисов.