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09:36 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самый «адский» город на Земле (фото)

На самом деле он очень милый.

В американском штате Мичиган расположился городок под названием Хелл, что в переводе с английского означает «Ад».

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Откуда взялось такое название, точно никому не известно, но местные жители рассказывают две истории. В первой говорится о паре немецких путешественников, которые в 1830-е годы вышли в этих краях из дилижанса в солнечный день. Один из них воскликнул на немецком: «So schön hell!», что означает «Так ярко!». Местные жители, не понимая языка, подумали, что речь про преисподнюю, и название закрепилось.

Согласно второй версии, первопроходцы в этих краях сталкивались с адскими условиями — комарами, непроходимыми лесами и болотами. Местечко прозвали Адом, а на картах так и отметили.

В наше время в городке нет ничего адского. Но его жители охотно поддерживают «адский» имидж города, ведь это привлекает многих туристов.

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