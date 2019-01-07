Как выглядит самый «адский» город на Земле (фото)
На самом деле он очень милый.
На самом деле он очень милый.
В американском штате Мичиган расположился городок под названием Хелл, что в переводе с английского означает «Ад».
Откуда взялось такое название, точно никому не известно, но местные жители рассказывают две истории. В первой говорится о паре немецких путешественников, которые в 1830-е годы вышли в этих краях из дилижанса в солнечный день. Один из них воскликнул на немецком: «So schön hell!», что означает «Так ярко!». Местные жители, не понимая языка, подумали, что речь про преисподнюю, и название закрепилось.
Согласно второй версии, первопроходцы в этих краях сталкивались с адскими условиями — комарами, непроходимыми лесами и болотами. Местечко прозвали Адом, а на картах так и отметили.
В наше время в городке нет ничего адского. Но его жители охотно поддерживают «адский» имидж города, ведь это привлекает многих туристов.
Читайте также: