Ветер стеной, собаки «летают». Каково это — жить за Полярным кругом

Источник: РИА "Новости"

Сильнейшие метели, сбивающий с ног ветер и низкая температура — жители Норильска как никто знают, что такое непогода. Рассказы о замерзающих в — 15 °C москвичах их забавляют, ведь — 15 °C для норильчанина — это даже не повод надеть зимние ботинки. Что уж говорить о наших «сильных ветрах» в сравнении с их «черной пургой».

Юрий Логинов — коренной норильчанин. За свои 33 года молодой человек был свидетелем самых разных капризов погоды. О том, как живет его родной город во время «черной пурги», когда скорость ветра превышает 40 м/с, он рассказал АиФ.ru.

Городские легенды

«Черная пурга» всегда проходит в Норильске с размахом: ветер сносит с ног, а видимость сильно ухудшается. Говорят, что если вытянуть руку, не будет видно кончиков пальцев. Но мне кажется, норильчане слегка преувеличивают. Обычно видимость в городе ограничивается 3−4 метрами. Хотя я слышал историю о водителе, который вышел из машины в сильную пургу и уже не смог вернуться. Когда на улице стихло, его нашли мертвым буквально в 10 метрах от автомобиля. Но не берусь утверждать, что это реальный случай, а не городская легенда. Зато ветер в такую непогоду действительно мощный — 30 м/c и выше.

Иногда он как будто толкает тебя в спину и заставляет бежать, иногда встает стеной, и ты вроде бы передвигаешь ногами, но сдвинуться с места не можешь.

Из-за роликов в интернете многие думают, что в пургу мы передвигаемся на четвереньках. Честно скажу, что в жизни я ничего подобного не видел и сам никогда так не делал.

Многие знают шутку, что Норильск — это город, в котором до дома можно долететь. И в ней, как в любой шутке, есть доля правды. Но лишь доля. Конечно, ветер не подхватит тебя как бумажку, он просто может снести на несколько метров или повалить в сугроб. Даже меня иногда сдувает, что уж говорить о женщинах и детях.

Как бы странно это ни звучало, но самая главная опасность во время «черной пурги», да и просто при сильном ветре — кровельные листы, которые иногда срывает с крыш, и другие ненадежно закрепленные элементы конструкций, плюс рекламные баннеры, строительный мусор и т. д.

Бывали случаи, когда людей ими убивало. Надо мной однажды тоже пролетел кровельный лист, неприятное ощущение, скажу я вам. Так что в непогоду надо чаще смотреть по сторонам.

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«Летающие» собаки

Я спокойно отношусь к пурге, если нужно куда-то сходить, сидеть дома и ждать, пока все успокоится, точно не буду. Для таких особых случаев у меня припасены горнолыжные очки и шарф-труба. Надо просто замотаться как следует, и можно идти на улицу. Кстати, своей жене я тоже прикупил такой комплект «на выход». Так что на работу она доходит с идеальным макияжем, под очками тушь не размывается. Не понимаю, почему другие не пользуются этим крутым лайфхаком. Видимо, обмороженное лицо норильчанам нравится больше. В очках я легко могу прогуляться в любую погоду, «опустил забрало» и смотришь, как мимо тебя пролетают собаки. По поводу собак я, конечно, утрирую, хотя мне кажется, что если в такую погоду вывести йоркширского терьера, он будет болтаться на поводке, как воздушный змей.

Сильно утепляться в пургу не имеет смысла, потому что температура обычно не очень низкая. Я ношу пуховик, свитер, джинсы и самые простые демисезонные берцы. На остановке в них, конечно, не постоишь, а пока двигаешься, очень даже комфортно. Главное чтобы ботинки были высокими, ведь во время пурги сугробы вырастают быстро.

Непогода для некоторых норильчан не повод забывать о моде. Во время моего студенчества на пике популярности были шапки-обманки, даже если ты носил ушанку, размотать уши у нее во время метели никому и в голову не приходило. Лучше ходить с обмороженными мочками, зато «на стиле». Сейчас у школьников и студентов другая фишка — они подворачивают брюки. И в снег, и в метель, и в мороз суровые полярные хипстеры не сдаются. А зря, в Норильске такие вещи могут быть опасными.

Еще одна проблема норильчан — заметенные в пургу подъезды. Несмотря на то, что большинство из них находится на приличном расстоянии от земли, иногда открыть дверь в дом бывает проблематично: от входа остается небольшая щель, приходится либо протискиваться, либо убирать снег.

Но это мелочи по сравнению с тем, что происходит с гаражами, их во время сильной метели обычно заметает до самой крыши.

Хотя мне грех жаловаться, я купил себе гараж с очень удачным расположением, его практически не заносит, в отличие от соседских. Когда пурга заканчивается, и все мужики идут откапывать машины, я жарю шашлычок и попиваю пиво, глядя на всю эту картину.

Источник: РИА "Новости"

Работа подождет

Если погода совсем ужасная, то в городе объявляют актировку. Мне кажется, все норильские школьники молятся, чтобы в учебном году их было как можно больше, ведь можно не ходить в школу и тебе за это ничего не будет. Легитимно прогуливают уроки учащиеся не только младших классов, но и старших тоже.

Когда я учился в школе, то каждое мое утро начиналось с того, что я смотрел в окно на фонарный столб. Если его шатало в разные стороны, я понимал, что на уроки сегодня можно не идти.

А чтобы подтвердить свои догадки на 100%, звонил в специальную службу. Несмотря на то, что актировки объявлялись для того, чтобы дети сидели дома, для меня и моих друзей это означало лишь одно — пришло время гулять. Мы отлично проводили время — рыли пещеры в сугробах или прыгали в них с гаражей. В самые ветреные месяцы — февраль и март, наши импровизированные «каникулы» иногда затягивались на неделю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfxNAlnHUdZ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfxNAlnHUdZ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BfxNAlnHUdZ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ваш лучший друг (@skandi_nord)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-01T05:34:07+00:00">28 Фев 2018 в 9:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, для взрослых людей тоже есть актировки. Когда на улице начинается «черная пурга» и перестают ходить даже автобусные колонны, разрешается не ездить на работу.

А те, кому в этот момент «посчастливилось» находиться на комбинате, заступают на вторую смену подряд.

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Ад на земле

Как добраться на работу, когда на улице начался «армагеддец», но актировки нет? Есть только один вариант — колонна. Это когда одновременно едут сразу несколько автобусов, примерно 10−15 машин, а возглавляет это шествие обычно снегоочистительная техника. С самого утра ты идешь на автовокзал, где к этому времени собирается практически весь город, и, когда подъезжает транспорт, пытаешься втиснуться внутрь. Хотя чаще всего даже не надо передвигать ногами, толпа сама тебя подхватит и внесет. Давка жуткая. Шансы занять место в такой ситуации равны нулю, если ты просто встал — это уже победа, потому что обычно носком одной ноги ты еле касаешься пола, а вторая у тебя при этом болтается где-то в воздухе. Мне кажется, что колонна — это ад на земле. Тем, кто в ней побывал, уже ничего не страшно.

К счастью, я уже много лет не езжу на колоннах, поскольку являюсь машинистом и добираюсь на работу на тепловозе. Но иногда стихия может остановить и его. Если идти на скорости с горы, то перемет, сугроб, который наметает прямо на пути, легко проскочить. Но если идти под гору, да еще с поездом, шансы застрять велики.

Был случай, когда мужики у нас пришли на работу на 12 часов, а в итоге задержались больше чем на сутки: влетели в перемет и не смогли его пробить до конца. Пока стояли, их замело еще сильнее.

Чтобы вы понимали масштабы катастрофы, представьте большой тепловоз — 2ТЭ116. У него довольно высоко находятся двери, примерно 2 метра от земли. Снег добрался и до них. Чтобы выйти (благо сама дверь открывается внутрь) пришлось копать себе туннель наверх. Для таких экстренных случаев на больших тепловозах мужики иногда оставляют «заначку». А я беру с собой парочку «аварийных» сникерсов.

Сугробы на улицах Норильска | Источник: РИА "Новости"

С ветерком на вездеходе

У каждого коренного норильчанина есть не одна история про непогоду. Я не исключение. В 2008 году, который, кстати, был одним из самых ветреных на моей памяти, я отработал свою последнюю смену в строительной организации перед увольнением и собирался ехать домой, но началась сильная пурга. К сожалению, в тот день колонна до комбината не доехала, она сломалась по дороге, находившихся в ней людей эвакуировали вездеходами, автобусы остались стоять, образовав большую пробку. Женщин и детей, которые в тот момент, как и я, застряли на заводе, тоже было решено отвезти до Норильска на вездеходах. Узнав об этом, я предложил другу пойти посмотреть на это зрелище.

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В итоге там нашлись свободные места и нам тоже предложили поехать в город. Веселая была поездка, оказывается, вездеход идет довольно мягко и комфортно, правда, очень шумно, разговаривать в нем неудобно. Расстояние примерно 15 километров мы ехали около 30 минут. Но на этом мои приключения не закончились: потом мне нужно было доехать до Кайеркана, раньше это был самостоятельный город, а сейчас — отдаленный район Норильска. Эту часть пути мы проделали на пассажирском КАМАЗе, их у нас называют «Парма». Машина хорошая, с классной проходимостью, но пока от пункта А доедешь в пункт Б, она вытрясет из тебя всю душу. То еще удовольствие.

К счастью, серьезные метели случаются в Норильске не каждый день, намного чаще здесь просто очень холодно, когда шкала на спиртовых термометрах заканчивается, а техника начинает ломаться.

Для меня комфортная температура −30°C, главное, чтобы не было ветра.