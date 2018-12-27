Ветер стеной, собаки «летают». Каково это — жить за Полярным кругом
Коренной норильчанин Юрий Логинов — о том, как живут суровые полярные хипстеры, опасностях «черной пурги», «летающих собаках» и веселых поездках на вездеходе в непогоду.
Коренной норильчанин Юрий Логинов — о том, как живут суровые полярные хипстеры, опасностях «черной пурги», «летающих собаках» и веселых поездках на вездеходе в непогоду.
Сильнейшие метели, сбивающий с ног ветер и низкая температура — жители Норильска как никто знают, что такое непогода. Рассказы о замерзающих в — 15 °C москвичах их забавляют, ведь — 15 °C для норильчанина — это даже не повод надеть зимние ботинки. Что уж говорить о наших «сильных ветрах» в сравнении с их «черной пургой».
Юрий Логинов — коренной норильчанин. За свои 33 года молодой человек был свидетелем самых разных капризов погоды. О том, как живет его родной город во время «черной пурги», когда скорость ветра превышает 40 м/с, он рассказал АиФ.ru.
«Черная пурга» всегда проходит в Норильске с размахом: ветер сносит с ног, а видимость сильно ухудшается. Говорят, что если вытянуть руку, не будет видно кончиков пальцев. Но мне кажется, норильчане слегка преувеличивают. Обычно видимость в городе ограничивается 3−4 метрами. Хотя я слышал историю о водителе, который вышел из машины в сильную пургу и уже не смог вернуться. Когда на улице стихло, его нашли мертвым буквально в 10 метрах от автомобиля. Но не берусь утверждать, что это реальный случай, а не городская легенда. Зато ветер в такую непогоду действительно мощный — 30 м/c и выше.
Иногда он как будто толкает тебя в спину и заставляет бежать, иногда встает стеной, и ты вроде бы передвигаешь ногами, но сдвинуться с места не можешь.
Многие знают шутку, что Норильск — это город, в котором до дома можно долететь. И в ней, как в любой шутке, есть доля правды. Но лишь доля. Конечно, ветер не подхватит тебя как бумажку, он просто может снести на несколько метров или повалить в сугроб. Даже меня иногда сдувает, что уж говорить о женщинах и детях.
Как бы странно это ни звучало, но самая главная опасность во время «черной пурги», да и просто при сильном ветре — кровельные листы, которые иногда срывает с крыш, и другие ненадежно закрепленные элементы конструкций, плюс рекламные баннеры, строительный мусор
и т. д.
Бывали случаи, когда людей ими убивало. Надо мной однажды тоже пролетел кровельный лист, неприятное ощущение, скажу я вам. Так что в непогоду надо чаще смотреть по сторонам.
Я спокойно отношусь к пурге, если нужно
Сильно утепляться в пургу не имеет смысла, потому что температура обычно не очень низкая. Я ношу пуховик, свитер, джинсы и самые простые демисезонные берцы. На остановке в них, конечно, не постоишь, а пока двигаешься, очень даже комфортно. Главное чтобы ботинки были высокими, ведь во время пурги сугробы вырастают быстро.
Непогода для некоторых норильчан не повод забывать о моде. Во время моего студенчества на пике популярности были
Еще одна проблема норильчан — заметенные в пургу подъезды. Несмотря на то, что большинство из них находится на приличном расстоянии от земли, иногда открыть дверь в дом бывает проблематично: от входа остается небольшая щель, приходится либо протискиваться, либо убирать снег.
Но это мелочи по сравнению с тем, что происходит с гаражами, их во время сильной метели обычно заметает до самой крыши.
Хотя мне грех жаловаться, я купил себе гараж с очень удачным расположением, его практически не заносит, в отличие от соседских. Когда пурга заканчивается, и все мужики идут откапывать машины, я жарю шашлычок и попиваю пиво, глядя на всю эту картину.
Если погода совсем ужасная, то в городе объявляют актировку. Мне кажется, все норильские школьники молятся, чтобы в учебном году их было как можно больше, ведь можно не ходить в школу и тебе за это ничего не будет. Легитимно прогуливают уроки учащиеся не только младших классов, но и старших тоже.
Когда я учился в школе, то каждое мое утро начиналось с того, что я смотрел в окно на фонарный столб. Если его шатало в разные стороны, я понимал, что на уроки сегодня можно не идти.
А чтобы подтвердить свои догадки на 100%, звонил в специальную службу. Несмотря на то, что актировки объявлялись для того, чтобы дети сидели дома, для меня и моих друзей это означало лишь одно — пришло время гулять. Мы отлично проводили время — рыли пещеры в сугробах или прыгали в них с гаражей. В самые ветреные месяцы — февраль и март, наши импровизированные «каникулы» иногда затягивались на неделю.
Кстати, для взрослых людей тоже есть актировки. Когда на улице начинается «черная пурга» и перестают ходить даже автобусные колонны, разрешается не ездить на работу.
А те, кому в этот момент «посчастливилось» находиться на комбинате, заступают на вторую смену подряд.
Как добраться на работу, когда на улице начался «армагеддец», но актировки нет? Есть только один вариант — колонна. Это когда одновременно едут сразу несколько автобусов, примерно 10−15 машин, а возглавляет это шествие обычно снегоочистительная техника. С самого утра ты идешь на автовокзал, где к этому времени собирается практически весь город, и, когда подъезжает транспорт, пытаешься втиснуться внутрь. Хотя чаще всего даже не надо передвигать ногами, толпа сама тебя подхватит и внесет. Давка жуткая. Шансы занять место в такой ситуации равны нулю, если ты просто встал — это уже победа, потому что обычно носком одной ноги ты еле касаешься пола, а вторая у тебя при этом болтается
К счастью, я уже много лет не езжу на колоннах, поскольку являюсь машинистом и добираюсь на работу на тепловозе. Но иногда стихия может остановить и его. Если идти на скорости с горы, то перемет, сугроб, который наметает прямо на пути, легко проскочить. Но если идти под гору, да еще с поездом, шансы застрять велики.
Был случай, когда мужики у нас пришли на работу на 12 часов, а в итоге задержались больше чем на сутки: влетели в перемет и не смогли его пробить до конца. Пока стояли, их замело еще сильнее.
Чтобы вы понимали масштабы катастрофы, представьте большой тепловоз — 2ТЭ116. У него довольно высоко находятся двери, примерно 2 метра от земли. Снег добрался и до них. Чтобы выйти (благо сама дверь открывается внутрь) пришлось копать себе туннель наверх. Для таких экстренных случаев на больших тепловозах мужики иногда оставляют «заначку». А я беру с собой парочку «аварийных» сникерсов.
У каждого коренного норильчанина есть не одна история про непогоду. Я не исключение. В 2008 году, который, кстати, был одним из самых ветреных на моей памяти, я отработал свою последнюю смену в строительной организации перед увольнением и собирался ехать домой, но началась сильная пурга. К сожалению, в тот день колонна до комбината не доехала, она сломалась по дороге, находившихся в ней людей эвакуировали вездеходами, автобусы остались стоять, образовав большую пробку. Женщин и детей, которые в тот момент, как и я, застряли на заводе, тоже было решено отвезти до Норильска на вездеходах. Узнав об этом, я предложил другу пойти посмотреть на это зрелище.
В итоге там нашлись свободные места и нам тоже предложили поехать в город. Веселая была поездка, оказывается, вездеход идет довольно мягко и комфортно, правда, очень шумно, разговаривать в нем неудобно. Расстояние примерно 15 километров мы ехали около 30 минут. Но на этом мои приключения не закончились: потом мне нужно было доехать до Кайеркана, раньше это был самостоятельный город, а сейчас — отдаленный район Норильска. Эту часть пути мы проделали на пассажирском КАМАЗе, их у нас называют «Парма». Машина хорошая, с классной проходимостью, но пока от пункта А доедешь в пункт Б, она вытрясет из тебя всю душу. То еще удовольствие.
К счастью, серьезные метели случаются в Норильске не каждый день, намного чаще здесь просто очень холодно, когда шкала на спиртовых термометрах заканчивается, а техника начинает ломаться.
Все мы любим свой город и… мечтаем из него уехать. Ближайшие лет 5 я точно проведу здесь. Хочу доработать северный стаж и получить «колесные годы». Но как показывает практика, сюда многие приезжают на 2−3 года или откладывают переезд на некоторое время, а в итоге остаются до пенсии. У Севера есть одна необъяснимая особенность: он так просто не отпускает.