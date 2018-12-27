Шоу «Орел и Решка» закроют

«Заканчивается такой проект как “Орел и Решка: Перезагрузка”. Хочется сказать всем вам огромное спасибо. Это было потрясающее впечатление длиной в два года, я вас очень люблю. Пока!», — обратилась к зрителям со слезами на глазах Настя Ивлеева.