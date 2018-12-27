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05:19 (мск), источник: Известия

Шоу «Орел и Решка» закроют

Телешоу о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается. Об этом в Instagram сообщили ведущие программы Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев.

«Заканчивается такой проект как “Орел и Решка: Перезагрузка”. Хочется сказать всем вам огромное спасибо. Это было потрясающее впечатление длиной в два года, я вас очень люблю. Пока!», — обратилась к зрителям со слезами на глазах Настя Ивлеева.

Во время загрузки произошла ошибка.

В подписи к видео отмечается, что за два года проекта съемочная группа проехала порядка 15 382 км и испытала 80 приключений.
Шоу «Орел и Решка. Перезагрузка» стартовало в 2017 году. Изначально ведущими шоу были блогеры Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин, которого позднее сменил Евсей Ковалев.

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