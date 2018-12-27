«Войска дяди Васи». Почему генерала Маргелова называют отцом ВДВ

Источник: РИА Новости

О том, как он вошел в историю, — в материале РИА Новости.

Дорога солдата

На службу в Красную армию Маргелова призвали в сентябре 1928-го и сразу направили учиться в Объединенную белорусскую военную школу в Минске. С отличием окончив ее в 1931-м, Василий получил в командование пулеметный взвод в Могилеве. К концу 1938-го он уже был комбатом и возглавлял дивизионную разведку.

В Советско-финскую войну Маргелов отличился тем, что взял в плен офицеров шведского Генштаба (официально Швеция не участвовала в войне, но добровольцев было немало). Великую Отечественную встретил командиром стрелкового полка. От начальника штаба и заместителя командира дивизии к 1944-му Маргелов дорос до комдива Украинского фронта. Со своей 49-й дивизией форсировал Днепр и освобождал Херсон, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Его бойцы освобождали Румынию, Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Австрию.

Воздушные десантники с командующим ВДВ генералом армии Василием Филипповичем Маргеловым (в центре) | Источник: РИА "Новости"

Новый десант

Первые боевые парашютные подразделения появились в Красной армии в середине 1930-х, еще до Маргелова. То, что десантники называют его основателем ВДВ, в первую очередь говорит об их бесконечном уважении к заслугам «дяди Васи» перед этим самостоятельным родом войск.

Попробовать себя в новой роли ему предложили в 1948-м. После окончания Академии Генштаба Маргелову передали под командование 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию в Пскове. Сложность заключалась в том, что во время войны дивизия сражалась как стрелковая и ей только предстояло «приделать крылья».

И с этого момента начинается новый этап в истории ВДВ.

Маргелов, несмотря на высокую должность и боевые заслуги, наравне с подчиненными осваивал мастерство десантника, узнавал у бывалых солдат детали новой для себя профессии и нюансы специальной подготовки. Совершил первый в жизни прыжок с парашютом, научился его укладывать. Позже в одном из интервью он признавался, что до сорока лет смутно представлял себе, что такое парашют. За время службы Маргелов более 60 раз прыгал с парашютом, последний — в 65 лет.

Читайте также Посадочная полоса: почему парашют создали только в XX веке

В 1954-м его назначили командующим Воздушно-десантными войсками. Тогда в военной стратегии СССР в случае крупномасштабной войны десантникам отводилась роль поддержки высоких темпов наступления при массированном использовании ракетно-ядерного вооружения. Поэтому ВДВ требовалась соответствующая авиационная и бронированная техника.

«Чтобы выполнять свою роль в современных операциях, надо, чтобы наши соединения и части были высокоманевренными, укрытыми броней, обладали достаточной огневой эффективностью, хорошо управляемы, способны десантироваться в любое время суток и быстро переходить к активным боевым действиям после приземления. Вот, по большому счету, идеал, к которому мы должны стремиться», — так Маргелов определял задачи ВДВ. Свои возможности и способность молниеносно и эффективно действовать ВДВ проявили уже в 1956-м в ходе венгерского восстания.

Выброска боевых машин десанта во время учений на военном полигоне Раевский под Новороссийском | Источник: РИА "Новости"

Командующий тесно сотрудничал с оборонно-промышленным комплексом. Большинство разработок создавались при его непосредственном участии, причем некоторые виды вооружений он проверял лично. Благодаря усилиям Маргелова ВДВ получили революционную по тем временам боевую машину десанта БМД-1, бронетранспортер БТР-Д, плавающую бронетехнику, современные транспортные самолеты Ан-8 и Ан-12. А позже — «рабочие лошадки» Ан-22 и Ил-76. В войска направляли новейшее стрелковое оружие, переносные зенитные комплексы, гранатометы, системы связи и инженерную технику. Десантников оснастили более надежными парашютами. А в связи с принятием на вооружение бронетехники для ВДВ разработали многокупольные и парашютно-реактивные системы десантирования.

Именно под началом Василия Филипповича ВДВ научились десантировать технику с экипажем внутри. Причем на испытаниях в составе экипажа БМД был сын генерала Александр, также связавший жизнь с десантными войсками.

Он экстерном окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Военную академию бронетанковых войск. Зимой 1973-го Александр десантировался с самолета Ан-12 внутри боевой машины БМД-1. Такого еще не делал никто в мире. Выброской лично руководил отец, Василий.

Читайте также В ВДВ появятся три новых подразделения

Маргелов. Позже сослуживцы вспоминали, что «дядя Вася» на протяжении всей операции непрерывно курил и держал наготове заряженный пистолет — застрелиться, если с сыном что-то случится. На этот шаг Маргелов пошел для того, чтобы убедить министра обороны СССР маршала Андрея Гречко в безопасности десантирования техники с людьми на борту.

В январе 1976-го сын Маргелова поставил еще один рекорд: выброшенная из самолета БМД-1 с экипажем впервые в истории совершила мягкую посадку на парашютно-реактивной системе «Реактавр». Майор Маргелов-младший находился в машине вместе подполковником Леонидом Щербаковым. БМД десантировали с большим риском для жизни, без индивидуальных средств спасения. Через двадцать лет за подвиг обоим членам экипажа присвоили звание Героя России.

С ВДВ на всю жизнь

Василий Маргелов командовал Воздушно-десантными войсками до 1979-го. За годы его руководства ВДВ превратились в действительно самостоятельный род войск и одно из самых боеготовых воинских формирований в мире. ВДВ участвовали во всех войнах и локальных конфликтах СССР и России.

Василий Маргелов | Источник: РИА "Новости"

Основные традиции десантников зародились и укрепились в войсках как раз при Маргелове.

Даже неотъемлемый атрибут каждого десантника — голубой берет — появился в ВДВ с подачи командующего. До этого десантники носили малиновые береты.

И в отставке генерал армии, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук Маргелов не оставил свое детище, продолжив работу генеральным инспектором Генеральной инспекции при министре обороны СССР, курирующим Воздушно-десантные войска. С его уст слетало множество крылатых фраз и выражений, которые большинство десантников знают назубок. Пожалуй, наиболее полно отражает характер этого человека и всех Воздушно-десантных войск такой его афоризм: «Сбит с ног — сражайся на коленях, идти не можешь — лежа наступай».

Военнослужащий почетного караула на церемонии открытия памятника генералу Василию Маргелову | Источник: РИА "Новости"

Читайте также Минобороны опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ

В августе этого года к 88-летию ВДВ Маргелову установили памятник у станции метро «Беговая» в Москве. Идею еще в 2016-м озвучил бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов. Автор проекта, скульптор студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко постарался «прочувствовать» образ легендарного «дяди Васи» и тщательно изучил его мемуары.