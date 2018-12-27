«Войска дяди Васи». Почему генерала Маргелова называют отцом ВДВ
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Сражался на Великой Отечественной, четверть века командовал
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Сражался на Великой Отечественной, четверть века командовал
О том, как он вошел в историю, — в материале РИА Новости.
На службу в Красную армию Маргелова призвали в сентябре 1928-го и сразу направили учиться в Объединенную белорусскую военную школу в Минске. С отличием окончив ее в 1931-м, Василий получил в командование пулеметный взвод в Могилеве. К концу 1938-го он уже был комбатом и возглавлял дивизионную разведку.
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Первые боевые парашютные подразделения появились в Красной армии в середине 1930-х, еще до Маргелова. То, что десантники называют его основателем ВДВ, в первую очередь говорит об их бесконечном уважении к заслугам «дяди Васи» перед этим самостоятельным родом войск.
Попробовать себя в новой роли ему предложили в 1948-м. После окончания Академии Генштаба Маргелову передали под командование 76-ю гвардейскую
Маргелов, несмотря на высокую должность и боевые заслуги, наравне с подчиненными осваивал мастерство десантника, узнавал у бывалых солдат детали новой для себя профессии и нюансы специальной подготовки. Совершил первый в жизни прыжок с парашютом, научился его укладывать. Позже в одном из интервью он признавался, что до сорока лет смутно представлял себе, что такое парашют. За время службы Маргелов более 60 раз прыгал с парашютом, последний — в 65 лет.
В 1954-м его назначили командующим
«Чтобы выполнять свою роль в современных операциях, надо, чтобы наши соединения и части были высокоманевренными, укрытыми броней, обладали достаточной огневой эффективностью, хорошо управляемы, способны десантироваться в любое время суток и быстро переходить к активным боевым действиям после приземления. Вот, по большому счету, идеал, к которому мы должны стремиться», — так Маргелов определял задачи ВДВ. Свои возможности и способность молниеносно и эффективно действовать ВДВ проявили уже в 1956-м в ходе венгерского восстания.
Командующий тесно сотрудничал с
Он экстерном окончил Рязанское высшее
Маргелов. Позже сослуживцы вспоминали, что «дядя Вася» на протяжении всей операции непрерывно курил и держал наготове заряженный пистолет — застрелиться, если с сыном
В январе 1976-го сын Маргелова поставил еще один рекорд: выброшенная из самолета БМД-1 с экипажем впервые в истории совершила мягкую посадку на
Василий Маргелов командовал
Основные традиции десантников зародились и укрепились в войсках как раз при Маргелове.
И в отставке генерал армии, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук Маргелов не оставил свое детище, продолжив работу генеральным инспектором Генеральной инспекции при министре обороны СССР, курирующим
В августе этого года к 88-летию ВДВ Маргелову установили памятник у станции метро «Беговая» в Москве. Идею еще в 2016-м озвучил бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов. Автор проекта, скульптор студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко постарался «прочувствовать» образ легендарного «дяди Васи» и тщательно изучил его мемуары.
«Я читал записки Маргелова, смотрел хронику с его участием, и за это время родился образ — дерзкого, волевого, но в то же время заботливого отца, всегда подбадривавшего солдат, которых он считал своими детьми», — рассказал Чебаненко журналистам. Он уверен, что монумент станет новой традиционной точкой сбора «голубых беретов» в День ВДВ.