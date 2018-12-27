Роскачество рассказало, как выбрать лучшие ингредиенты для оливье
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Роскачество опубликовало экспертные рекомендации по выбору самых вкусных, мягких, сочных и хрустящих ингредиентов для салата оливье.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Роскачество опубликовало экспертные рекомендации по выбору самых вкусных, мягких, сочных и хрустящих ингредиентов для салата оливье.
«Рекомендации включают в себя секреты выбора самой вкусной «докторской» колбасы, самого мягкого и сочного зеленого горошка, самых хрустящих маринованных огурчиков, — говорится в сообщении Роскачества.
Один из основных ингредиентов салата — докторская колбаса.
По словам специалистов, состав колбасы должен быть прост: говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи. Сейчас помимо этих ингредиентов ГОСТ допускает нитрит натрия и крахмал, отмечают в Роскачестве.
При выборе картофеля для новогоднего салата специалисты рекомендуют обратить внимание на его внешний вид: клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до
Что касается зеленого горошка, то здесь эксперты рекомендуют помнить, что консервы из свежего продукта в России изготавливают с конца мая по конец июля, в остальное время консервированный продукт производится из сублимированного или быстрозамороженного гороха, что сильно сказывается на вкусе. В состав зеленого горошка должны входить горох, вода, сахар и соль, уточняют специалисты.
При выборе маринованных огурцов следует обратить внимание на их вкус и запах. Они, согласно ГОСТу, должны быть приятными, слабокислыми или кислыми,
Настоящий майонез, уточняют в Роскачестве, сделан из яиц и растительного масла. «По ГОСТу “Майонезы и соусы майонезные”, в майонезе должно быть не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира — в противном случае перед вами майонезный соус. Растительное масло в составе может быть любым: подсолнечным, кукурузным, оливковым, соевым, горчичным, рыжиковым, рапсовым — на качество и вкус это не влияет, главное — масло должно быть рафинированным и дезодорированным», — отмечают в Роскачестве.
Эксперты уточняют, что майонез, в составе которого присутствуют только натуральные консерванты — соль и уксус или лимонный сок — может храниться не более двух недель.