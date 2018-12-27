Роскачество рассказало, как выбрать лучшие ингредиенты для оливье

Источник: РИА "Новости"

«Рекомендации включают в себя секреты выбора самой вкусной «докторской» колбасы, самого мягкого и сочного зеленого горошка, самых хрустящих маринованных огурчиков, — говорится в сообщении Роскачества.

Один из основных ингредиентов салата — докторская колбаса.

Эксперты отмечают, что самая вкусная — обернута в натуральные оболочки.

По словам специалистов, состав колбасы должен быть прост: говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи. Сейчас помимо этих ингредиентов ГОСТ допускает нитрит натрия и крахмал, отмечают в Роскачестве.

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При выборе картофеля для новогоднего салата специалисты рекомендуют обратить внимание на его внешний вид: клубни должны быть целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы. Кожура, по их мнению, должна быть желтая и неокрепшая, а поперечный диаметр клубня — от 40 до 80 миллиметров. Клубни не должны быть проросшими или увядшими, на них не допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями, излишней внешней влажности, а также коричневых пятен, вызванных воздействием тепла.

Что касается зеленого горошка, то здесь эксперты рекомендуют помнить, что консервы из свежего продукта в России изготавливают с конца мая по конец июля, в остальное время консервированный продукт производится из сублимированного или быстрозамороженного гороха, что сильно сказывается на вкусе. В состав зеленого горошка должны входить горох, вода, сахар и соль, уточняют специалисты.

При выборе маринованных огурцов следует обратить внимание на их вкус и запах. Они, согласно ГОСТу, должны быть приятными, слабокислыми или кислыми, кисло-сладкими, умеренно солеными, с ароматом пряностей. Как отмечают эксперты, компоненты продукта должны быть натуральными, уксус — исключительно из пищевого сырья.

Как правило, состав маринованных огурцов состоит из воды, уксуса, соли, натуральных специй и непосредственно огурцов, общая доля которых должна составлять не менее 50%.

Настоящий майонез, уточняют в Роскачестве, сделан из яиц и растительного масла. «По ГОСТу “Майонезы и соусы майонезные”, в майонезе должно быть не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира — в противном случае перед вами майонезный соус. Растительное масло в составе может быть любым: подсолнечным, кукурузным, оливковым, соевым, горчичным, рыжиковым, рапсовым — на качество и вкус это не влияет, главное — масло должно быть рафинированным и дезодорированным», — отмечают в Роскачестве.