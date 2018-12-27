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11:23 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американец в одиночку пересек Антарктиду

В соцсетях за ним следили тысячи человек в режиме реального времени.

33-летний американец Колин О'Брэйди из Портленда стал первым человеком, который пересек Антарктиду в одиночку без какой-либо помощи.

Он совершил 54-дневное путешествие по ледяному континенту, которое ранее считалось невозможным. Спортсмен прошел почти 1500 км.

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Родственники и друзья следили за успехами Колина в режиме реального времени в соцсетях.

«Я сделал это!» — сказал прослезившийся О'Брэйди, связавшись с семьей сразу после завершения путешествия. После этого журналисты долго не могли с ним связаться — мужчина отсыпался после изнурительного пути. В последний день он преодолел 129 км.

Хотя последние 32 часа были одними из самых сложных в моей жизни, они, честно говоря, были одними из лучших моментов, которые я когда-либо переживал.
Колин О'Брэйди

Путешественники уже пересекали Антарктиду в одиночку, но им помогали дополнительными припасами, либо они пролетали самые трудные участки пути. В 2016 году британский исследователь Генри Уорсли скончался от истощения, пытаясь пересечь Антарктиду в одиночку.

О'Брэйди начал поход 3 ноября. С ним было 170 кг снаряжения, которое нередко нужно было тащить в гору в условиях сильного ветра.

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«Несколько раз я думал о том, чтобы остановиться, — написал он в блоге в один из дней. — Я очень хотел прекратить все сегодня, потому что чувствовал себя измученным и одиноким, но, вспомнив весь позитив, который посылали так много людей, я глубоко вздохнул и сосредоточился на том, чтобы продолжать путь шаг за шагом».

«Я больше не тот человек, которым был, когда уехал в путешествие, вы видите это по моему лицу?» — подписал он позже одно из селфи.

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Ранее О'Брэйди также поднимался на Эверест. О дальнейших планах он пока не думает.

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