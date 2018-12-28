Елка, Тофик, Новый год
Самое главное в праздниках — это традиции. И поэтому каждый год мы с друзьями, то есть с нашими авторами, вспоминаем самые смешные, нелепые и незабываемые случаи празднования Нового года.
Самое главное в праздниках — это традиции. И поэтому каждый год мы с друзьями, то есть с нашими авторами, вспоминаем самые смешные, нелепые и незабываемые случаи празднования Нового года.
Андрей Меламедов
Лучший журналист среди дагестанских охотников и лучший охотник среди дагестанских журналистов. Медитацию заменяет наблюдением за поплавком на рассвете. Неприхотлив в быту, ест все, что вкусно, в критических ситуациях прекрасно готовит сам. Долгое время был главой семьи, с появлением внучки понижен в должности и назначен ее заместителем. Коллекционирует смешные истории и публикует их в фейсбуке, чтобы не забыть к тому времени, когда наступит деменция и можно будет бросить работу и начать писать книгу.
Странное дело. Мы всегда стараемся отметить этот праздник идеально и незабываемо, а в итоге в памяти оседают лишь самые нелепые и дурацкие эпизоды. Как сейчас помню: минута до Нового года, куранты начали отсчет, я открываю шампанское — и пробка разбивает в пыль лампочку в люстре. И все гости под мерный гул курантов ломятся на кухню вымывать стекла из бокалов.
А в годы развитого социализма покупка елки в Махачкале была задачей крайне сложной. Елки привозили
У подъезда столкнулся с
И мы пошли на базу. В тот год Махачкалу завалило снегом по колено, автобусы не ходили, все передвигались пешком. Шли долго, а когда добрались до места, обнаружили громадную толпу.
Из разговоров мы узнали, что повезет сегодня не всем. Ожидалась всего одна машина с елками, да и то если пробьется через снежные заносы. Но даже в этом случае на всех елок не хватит. «Если она везет сосны, — объяснял собравшимся сильно выпивший грузчик, — это максимум 50−60 штук. Ели, конечно, похудее, их в кузов до 70 штук втиснуть можно. Но вас тут больше, так что занимайте очередь, чтобы до драк не дошло».
Машина с елями пришла часам к четырем. К этому времени на базе осталось человек двести самых стойких. Ни одной женщины, сплошь молодые мужчины, готовые на все. Я огляделся, прикинул шансы и понял, что они близки к нулю: пробиться к машине сквозь толпу здоровых мужиков нереально. На соседа надежды тоже было мало, он к тому времени даже дышал с трудом и готовности к подвигам не демонстрировал.
Между тем толпа уже окружила машину и самый здоровый мужик, весом за сто килограммов, разогнавшись, буквально разметал всех соперников и уцепился двумя руками за задний борт грузовика.
И тут на меня нашло наитие. Я достал мятую пятерку и, показав ее соседу, сказал, что сегодня в «Центральный» обещали завезти свежее пиво. «Будет елка — будет пиво, не будет елки — не будет ничего».
В ту же секунду жалкий алкаш пропал. Вместо него я увидел воина, бойца, героя. С громким криком, от которого содрогнулась вся база, он ринулся вперед, прямо в живой проход, за пару секунд до этого пробитый в толпе активным здоровяком.
Надо сказать, что грузевце. «Подойдет!» — ответил я, и через секунду рядом со мной в снег воткнулась замечательная овик в тот момент еще продолжал медленно двигаться, так что руки здоровяка, держащегося за борт, уехали вперед, тогда как ноги волочились по снегу. Сосед снова закричал — на этот раз торжествующе — и, не останавливаясь, взбежал прямо по его широкой спине, оттолкнулся от нее как от трамплина и рухнул плашмя в гору хвои. «Эта подойдет?» — поднял он над головой зеленое дерель. А еще через пару секунд рядом стоял сосед и торопил меня: «Расплачивайся скорей, за пивом пора».
На его широкой спине отпечатался снежный след ботинка.
А вот еще одна история.
31 декабря снова отмена полетов. Махачкала плотно закрыта. В справочной говорят, что два борта полетят в Минводы и четыре — в Баку. Выбираем Баку, поскольку ближе, да и самолетов больше. Правдами и неправдами, переплачивая вдвое, достаем два билета. К этому времени выясняется, что в Баку полетят не четыре, а всего два самолета, так что повезет не всем. Находим аэропортовского грузчика, который за 20 рублей обещает провести нас в нужный самолет. И в итоге около пяти вечера оказываемся в Баку.
Галопом бежим на стоянку такси и выясняем, что никто нас в Махачкалу не повезет. «Туда ехать шесть часов, к одиннадцати только доедем, — объясняют нам водители. — И еще шесть часов назад. Извините, ребята, Новый год встречать в дороге не хочется».
Мы скисаем, и тут один из таксистов предлагает: «А давайте позовем Тофика, он у нас самый умный, может,
И хотя в тот Новый год я просидел за праздничным столом всего минут двадцать, прежде чем откинуться на спинку дивана и радостно уснуть до утра, вечер этот запомнился мне на всю жизнь.