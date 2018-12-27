Россияне рассказали социологам о доверии к армии и церкви

Согласно исследованию социологов ВЦИОМ, поддержку и одобрение вооруженным силам высказали 86% респондентов, что почти на 20% больше, чем в декабре 2014 года, когда этот показатель был на уровне 69,3%.

Русская православная церковь получила поддержку 68,8% россиян (Рост по сравнению с 2014 годом на 4%).

Третье место по доверию россиян государственным и общественным институтам занимают правоохранительные органы, получившие, согласно опросу, одобрение 57% респондентов (в 2014 году — 48,8%).

Рейтинг одобрения деятельности обеих палат российского парламента за последние четыре года снизился — Государственной Думы с 48,5% до 35,5% и Совета Федерации с 45,6% до 39,2%, отмечают социологи ВЦИОМ. При этом работу нижней палаты парламента не одобряет почти каждый второй россиянин (47%), а верхней палаты почти каждый третий (31,2%).