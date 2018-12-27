#Londonблог: чем британский юмор отличается от русского
Юмор — язык универсальный, он понятен всем. Так? А насколько легко смеяться «иностранным» шуткам? Будет ли смешно, если просто перевести анекдот на другой язык?
Юмор — язык универсальный, он понятен всем. Так? А насколько легко смеяться «иностранным» шуткам? Будет ли смешно, если просто перевести анекдот на другой язык?
Гостьей нашего влога в апреле 2018-го стала Ольга Кох — восходящая звезда стендапа в Великобритании. Но родной язык Ольги — русский. Ей мы и задали все эти вопросы.