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12:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

#Londonблог: чем британский юмор отличается от русского

Юмор — язык универсальный, он понятен всем. Так? А насколько легко смеяться «иностранным» шуткам? Будет ли смешно, если просто перевести анекдот на другой язык?

Гостьей нашего влога в апреле 2018-го стала Ольга Кох — восходящая звезда стендапа в Великобритании. Но родной язык Ольги — русский. Ей мы и задали все эти вопросы.

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