Серфер споткнулся об акулу и упал

Профессиональный спортсмен Алекс Сото (Alex Soto) готовился к Панамериканским играм 2019 года у побережья города Кабарете. Он заметил акулу боковым зрением, но скользил на доске по воде слишком быстро, чтобы избежать столкновения. Его серф с плавником (фойлборд) ударился о рыбу и упал в воду, а сам Сото продолжил держаться за свой кайт, чтобы не упустить его.

Инцидент попал на его камеру GoPro. Когда мужчина вылез на берег, он рассказал о происшествии другим кайтсерферам. Те не поверили его словам, пока не увидели видео. «За все 14 лет тренировок я ни разу не видел акулу возле Кабарете, поэтому был очень удивлен», — признался Сото.

Акула пережила столкновение, но экипировка спортсмена очень серьезно пострадала. По словам Сото, плавник снизу доски был полностью разрушен.