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13:25 (мск), источник: Esquire

Мэттью Макконахи стал самым переоцененным актером по версии Forbes

По подсчетам издания, каждый доллар, заплаченный актеру, принес студии лишь $1,1. Лидерами по окупаемости стали звезды популярных кинофраншиз.

Forbes составил ежегодный список голливудских актеров и актрис по степени окупаемости вложенных в них инвестиций. Лидерами в этом году ожидаемо стали звезды популярных кинофраншиз.

Так, на первой строчке оказался Джереми Реннер, который вернул 82,70 доллара за каждый доллар, заплаченный студией за работу с ним. Второе место занимает его коллега по «Мстителям» Марк Руффало ($80.20), на третьем — Эми Адамс, сыгравшая журналистку и возлюбленную Супермена в киновселенной DC. Также в пятерке лидеров — звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот ($60) и Капитан Америка Крис Эванс ($56.10).

Лидером антирейтинга стал Мэттью Макконахи. Проекты с его участием принесли киностудиям всего 1 доллар и 10 центов за каждый вложенный доллар. Остальной список переоцененных актеров и актрис выглядит так:

  • Кристиан Бэйл — 1,50 доллара;.
  • Мэтт Дэймон — 3,70 доллара;.
  • Мелисса МакКарти — 4,90 доллара;.
  • Риз Уизерспун — 5,20 доллара;.
  • Шарлиз Терон — 7,90 доллара;.
  • Том Круз — 10,40 доллара;.
  • Том Хэнкс — 12,10 доллара;.
  • Бен Аффлек — 12,20 доллара.
Новость
Киноитоги 2018 года

При составлении рейтинга учитывались только три последних проекта, в которых был задействован тот или иной актер. Фильмы должны были быть выпущены до 1 января 2018 года на 2000 или более экранах. Расчет основывался на бюджетах картины и глобальных сборах, а также предполагаемой зарплате звезды.

Как отмечает Forbes, в случае с супергеройским кино на руку студиям играет сравнительно небольшая зарплата актеров в первых фильмах франшиз.

Так, Галь Гадот получила за роль в «Чудо-женщине» гонорар в размере $300 тысяч (без учета бонусов за сборы и дополнительных бонусов) — при этом фильм принес $821.8 миллиона в прокате. Для сравнения — «Темная башня» с Мэттью Макконахи при бюджете в $60 миллионов собрала в прокате всего $113 миллионов.

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