Россиянка прожила 25 лет с советским паспортом и поплатилась
Жительнице Читы, которая за 25 лет не решилась сдать советский паспорт, отказали в получении российского, говорится на сайте прокуратуры Забайкальского края.
Жительнице Читы, которая за 25 лет не решилась сдать советский паспорт, отказали в получении российского, говорится на сайте прокуратуры Забайкальского края.
«Прокуратура обратилась в Черновский районный суд Читы с заявлением об установлении факта проживания женщины на территории Российской Федерации по состоянию на 06 февраля 1992 года, что позволит ей в дальнейшем получить паспорт гражданина России», — сообщается в тексте.
60-летняя женщина решила разобраться с документами, чтобы оформить пенсию. Ранее этим вопросом она не занималась за ненадобностью.
Однако в полиции, куда обратилась читинка, ее проверили по учетам и установили, что заявительница не была зарегистрирована по месту жительства на момент развала СССР, а значит не может претендовать на российское гражданство.
Тогда женщина обратилась в прокуратуру.
В сообщении ведомства отмечено, что только Черновская районная прокуратура направляет в суд около пяти подобных заявлений ежегодно.