Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Угроза самолетам: Израиль вновь вызвал ответ России
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Первенец Меган Маркл может появиться на свет раньше, чем предполагалось
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт подтвердили, что сыграли свадьбу
Как мыли полы 100 лет назад
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Лукашенко об Украине: «Будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло»
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
Насильнику дознавательницы больше нечего скрывать: новый поворот
Избитая Башаровым жена приняла решение
“С ножом кидался и со стульями разговаривал”: Башаров избил жену
Борисов раскрыл, сколько получают на Пусть говорят
Ведущая Андреева заявила о гражданстве другой страны
Киев вернул две трети территории Донбасса
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото)
Внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
На встречу с Путиным не пришли 4 приглашенных бизнесмена
Украинские политики обрадовались решению России
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
14:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянка прожила 25 лет с советским паспортом и поплатилась

Жительнице Читы, которая за 25 лет не решилась сдать советский паспорт, отказали в получении российского, говорится на сайте прокуратуры Забайкальского края.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура обратилась в Черновский районный суд Читы с заявлением об установлении факта проживания женщины на территории Российской Федерации по состоянию на 06 февраля 1992 года, что позволит ей в дальнейшем получить паспорт гражданина России», — сообщается в тексте.

Новость
Число сожалеющих о распаде СССР россиян достигло максимума за десятилетие

60-летняя женщина решила разобраться с документами, чтобы оформить пенсию. Ранее этим вопросом она не занималась за ненадобностью.

Однако в полиции, куда обратилась читинка, ее проверили по учетам и установили, что заявительница не была зарегистрирована по месту жительства на момент развала СССР, а значит не может претендовать на российское гражданство.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру.

В сообщении ведомства отмечено, что только Черновская районная прокуратура направляет в суд около пяти подобных заявлений ежегодно.

 Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве
Евросоюз рассказал, как накажет Украину
Какие изменения ждут россиян с января 2019 года
СК: За 85 миллиардов бизнесмены заплатили двумя телефонами
В Доминикане серфер «споткнулся» об акулу и упал
К Армагеддону готовы: кто переживет глобальную катастрофу
4105 отжиманий и 3500 рублей: главные цифры уходящего года
Применение допинга российскими биатлонистами на ЧМ не доказано
Путин: все больше россиян хотят следовать примеру волонтеров
Спорт
Месси и Криштиану дешевеют. И не только они Кто из звезд за год резко подешевел? Тут есть место и Месси с Роналду
Hi-Tech
Под Африкой найдена загадочная аномалия Это в конечном итоге может привести к смене полюсов.
Авто
Самые ненадежные авто: в «лидерах» — Logan и Sandero Германская Ассоциация технического надзора (TUV) продолжает публиковать рейтинги надежности автомобилей
Кино
Назван самый переоцененный актер Голливуда Forbes опубликовал рейтинг голливудских актеров, чьи гонорары превысили прибыль от фильмов с ними
Недвижимость
Как мыли полы 100 лет назад
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Занюхать шишечкой: варианты организации новогоднего застолья в квартире
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Популярные темы на «Детях»
Продолжение истории про травлю мальчика, которого не отпускали на перемены 432
Что дарите детям на НГ? 217
Жуткая избирательность в еде у трехлетки 165
Нетактично, непорядочно? Или кто прав в данной ситуации? 161
Леди
Как похудеть без диеты: проверенные советы экспертов Быть здоровым становится модным. Многие девушки бросают диеты и отказываются от истощающего похудения в пользу сбалансированного рациона
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь