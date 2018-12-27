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13:48 (мск), источник: РИА Новости

Все больше россиян хотят следовать примеру волонтеров, заявил Путин

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Все большее число россиян изъявляют желание следовать примеру волонтеров и добровольцев, отправляясь туда, где тяжело, где нужна помощь и где необходимо отстаивать справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Хочу поблагодарить вас, а также ваших единомышленников, а таких становится в нашей стране, в том числе благодаря вашим усилиям, все больше и больше, это уже сотни тысяч, а может даже и миллионы людей, хочу поблагодарить за ваше бескорыстное участие в судьбах конкретных людей», — заявил Путин на заседании Государственного совета.

Он подчеркнул, что 2018 год не случайно был объявлен годом добровольца, это делалось с целью «повысить внимание к этому замечательному движению, к этому виду деятельности».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что все больше граждан стремится к примеру тех, кто сегодня принимает участие в нашем совещании, и все больше и больше людей идут туда, где тяжело, где нужна помощь конкретная, где необходимо отстаивать справедливость и так далее», — добавил президент.

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