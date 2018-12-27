Все больше россиян хотят следовать примеру волонтеров, заявил Путин

Источник: РИА Новости

«Хочу поблагодарить вас, а также ваших единомышленников, а таких становится в нашей стране, в том числе благодаря вашим усилиям, все больше и больше, это уже сотни тысяч, а может даже и миллионы людей, хочу поблагодарить за ваше бескорыстное участие в судьбах конкретных людей», — заявил Путин на заседании Государственного совета.

Он подчеркнул, что 2018 год не случайно был объявлен годом добровольца, это делалось с целью «повысить внимание к этому замечательному движению, к этому виду деятельности».