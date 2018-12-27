71-летний француз отправился в бочке через Атлантический океан
Пересечь Атлантику в бочке, используя лишь силу океанских течений, решил 71-летний француз
Пересечь Атлантику в бочке, используя лишь силу океанских течений, решил 71-летний француз
«Бочка» — укрепленная герметичная капсула, построенная из фанеры и покрытая смолой. В ней есть койка, умывальник, плита, место для хранения припасов и инвентаря.
«Погода прекрасная, высота волн достигает 1 метра, и я двигаюсь со скоростью 2−3 км/ч», — сообщил француз агентству Франс пресс по телефону.
«На данный момент капсула ведет себя очень хорошо, и, если верить прогнозу, попутный ветер не изменится до воскресенья».
«Может быть, меня вынесет к Барбадосу, хотя мне бы очень хотелось, чтобы это был французский остров — Мартиника или Гваделупа, например», — пошутил он.
«Так было бы меньше возни с документами, и вернуть бочку во Францию будет намного проще», — добавил
В бочке длиной 3 метра и шириной 2,1 метра шесть квадратных метров жилого пространства. В пол врезан иллюминатор, через который Савин может наблюдать за подводным миром.
Среди его припасов — упаковка