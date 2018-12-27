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14:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

71-летний француз отправился в бочке через Атлантический океан

Пересечь Атлантику в бочке, используя лишь силу океанских течений, решил 71-летний француз Жан-Жак Савин.

Источник: AFP 2018

«Бочка» — укрепленная герметичная капсула, построенная из фанеры и покрытая смолой. В ней есть койка, умывальник, плита, место для хранения припасов и инвентаря.

Жан-Жак Савин отплыл с Иерро, самого маленького из островов Канарского архипелага, и рассчитывает достичь Антильских островов всего за три месяца. По пути следования он будет разбрасывать специальные маркеры, наблюдение за которыми позволит ученым больше узнать об океанических течениях.

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«Погода прекрасная, высота волн достигает 1 метра, и я двигаюсь со скоростью 2−3 км/ч», — сообщил француз агентству Франс пресс по телефону.

«На данный момент капсула ведет себя очень хорошо, и, если верить прогнозу, попутный ветер не изменится до воскресенья».

Жан-Жак Савин — бывший десантник, в прошлом работал лесником и пилотом. По его расчётам, он сможет преодолеть 4500 км до Карибов на своем судне благодаря одним лишь океанским течениям.

«Может быть, меня вынесет к Барбадосу, хотя мне бы очень хотелось, чтобы это был французский остров — Мартиника или Гваделупа, например», — пошутил он.

«Так было бы меньше возни с документами, и вернуть бочку во Францию будет намного проще», — добавил Жан-Жак.

Во время загрузки произошла ошибка.

В бочке длиной 3 метра и шириной 2,1 метра шесть квадратных метров жилого пространства. В пол врезан иллюминатор, через который Савин может наблюдать за подводным миром.

Среди его припасов — упаковка фуа-гра и бутылка белого вина Сотерн на Новый год. Еще одна бутылка — красного, чтобы отпраздновать свой 72-й день рождения, который Жан-Жак Савин отмечает 14 января.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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