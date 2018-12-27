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14:51 (мск), источник: Чердак

Уральское озеро указало на существование «оазиса» ледникового периода

Норвежские ученые проанализировали донные отложения озера Большое Щучье — глубочайшего из уральских озер — и выяснили, что в Заполярном Урале в последний ледниковый период существовал «оазис»: область не скованная льдом. Новые данные объясняют, почему здесь жили люди в эпоху, когда куда более южные земли современной России были покрыты километровым ледником.

Источник: Михаил Александр / СС0

Ученые собрали образцы бурения осадочных пород озера Большое Щучье, расположенного севернее полярного круга, в арктической части Урала. Взятые ими образцы надежно датированы радиоуглеродным методом и содержат хронологически непрерывно слои за последние 24 000 лет (общая толщина изученного слоя — 24 метра). Это значит, что они относятся к периоду начиная с момента последнего ледникового максимума — времени, когда продвижение ледников на юг было максимальным. Тогда на Восточно-Европейской равнине ледник примерно километровой толщины продвинулся до юга современной Московской области.

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Как показал анализ, даже в наиболее холодный период, 24,9−18,7 тысяч лет назад, в донных отложениях озера сохранялась сезонная слоистость. Это типично для открытых водоемов, у которых нет постоянной ледовой корки. То есть если Большое Щучье и замерзало зимой, то к лету оттаивало. Таким образом, вся эта область была свободна от ледника, что указывает на сравнительно теплый (по меркам ледникового максимума) климат.

В то же время, в прибрежных районах озера следы периодического наступления масс льда присутствуют. Авторы полагают, что это были локальные небольшие ледники с прилегающих к водоему гор. Лишь около 14,35 тысяч лет назад ситуация меняется, и льды явно уходят из окрестностей озера. Как раз в это время происходит и общее отступление ледника.

Интересно, что за весь последующий период, несмотря на отдельные периоды возврата холодного климата (ранний дриас), никаких следов возвращения льдов нет — видимо, они не успевали подступить к озеру с ближайших гор за периоды относительно кратких похолоданий.
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Новые данные важны тем, что это первый набор непрерывных хронологических сведений о климате данного региона. Вообще азиатская часть российской Арктики, с точки зрения климатологии, — недостаточно изученный регион, потому что донные озерные отложения, часто используемые как важный источник, тут во многих местах прерывались (в период передвижений масс льда, подошвы ледников сильно перемещали и перемешивали донные отложения).

Работа указывает на то, что в этом районе существовал своего рода «оазис». Это может объяснять археологические находки следов людей в Арктике даже в период наступления ледников. По всей видимости, существовали отдельные «карманы», свободные от сплошных льдов, хотя и причины их образования пока и не до конца ясны.

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