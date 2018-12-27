Is it a leaf or... pic.twitter.com/5vQQAIec3E— People's Daily, China (@PDChina) 25 декабря 2018 г.
Бабочка притворилась сухим листом (видео)
Отличная маскировка.
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Гении камуфляжа живут в тропическом поясе Азии и Африки, в том числе в Индии и на
Is it a leaf or... pic.twitter.com/5vQQAIec3E— People's Daily, China (@PDChina) 25 декабря 2018 г.
Когда бабочка садится на ветку и складывает крылья, то становится неотличима от сухого листа. Хвостики заднего крыла при этом напоминают черешок. Для полноты иллюзии листовидка упирается этим «черешком» в ветку, словно там она и выросла.
Ученые насчитывают около 10 видов бабочек Kallima.
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