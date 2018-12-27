Бабочка притворилась сухим листом (видео)

Гении камуфляжа живут в тропическом поясе Азии и Африки, в том числе в Индии и на Шри-Ланке. Верхняя сторона их крыльев ярко окрашена. Она может быть ярко-синей, темно-синей с оранжевыми полосками или коричневой с белыми. А вот нижняя — бурая или желтоватая.