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15:23 (мск), источник: Mail.ru Новости

Бабочка притворилась сухим листом (видео)

Отличная маскировка.

Бабочки-листовидки, или каллимы маскируются, притворяясь засохшим листиком.

Гении камуфляжа живут в тропическом поясе Азии и Африки, в том числе в Индии и на Шри-Ланке. Верхняя сторона их крыльев ярко окрашена. Она может быть ярко-синей, темно-синей с оранжевыми полосками или коричневой с белыми. А вот нижняя — бурая или желтоватая.

Когда бабочка садится на ветку и складывает крылья, то становится неотличима от сухого листа. Хвостики заднего крыла при этом напоминают черешок. Для полноты иллюзии листовидка упирается этим «черешком» в ветку, словно там она и выросла.

Ученые насчитывают около 10 видов бабочек Kallima.

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