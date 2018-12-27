Названы первые последствия скорой климатической катастрофы

Источник: AP 2018

Специалисты выделили десять стихийных бедствий, которые по-отдельности нанесли ущерб более чем на миллиард долларов, при этом четыре из них обошлись потерей более семи миллиардов долларов каждый. Наиболее дорогостоящими оказались ураганы «Флоренс» и «Мишель» (17 и 15 миллиардов долларов, соответственно). По результатам научных исследований, ливни во время первого урагана были на 50 процентов сильнее обычного из-за глобального потепления.

На Японию в 2018 году обрушились как наводнения, так и продолжительная жара. Затопление унесло жизни 230 человек и нанесло ущерб на семь миллиардов долларов. После наводнения страна пострадала от сильнейшего с 1993 года тайфуна «Джеби», потеряв 17 человек и 3,4 миллиарда долларов. В Европе также наблюдалась жара и засуха, которая была в 30 раз более вероятной из-за повышения средней температуры.