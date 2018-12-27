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15:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы первые последствия скорой климатической катастрофы

Согласно докладу общественной организации «Христианская помощь», экстремальные погодные явления, вызванные антропогенным изменением климата, унесли тысячи жизней и нанесли огромный экономический ущерб в десятки миллиардов долларов. Продолжающиеся выбросы парниковых газов сильно усугубят ситуацию в будущем. Об этом пишет BBC News.

Источник: AP 2018
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Специалисты выделили десять стихийных бедствий, которые по-отдельности нанесли ущерб более чем на миллиард долларов, при этом четыре из них обошлись потерей более семи миллиардов долларов каждый. Наиболее дорогостоящими оказались ураганы «Флоренс» и «Мишель» (17 и 15 миллиардов долларов, соответственно). По результатам научных исследований, ливни во время первого урагана были на 50 процентов сильнее обычного из-за глобального потепления.

На Японию в 2018 году обрушились как наводнения, так и продолжительная жара. Затопление унесло жизни 230 человек и нанесло ущерб на семь миллиардов долларов. После наводнения страна пострадала от сильнейшего с 1993 года тайфуна «Джеби», потеряв 17 человек и 3,4 миллиарда долларов. В Европе также наблюдалась жара и засуха, которая была в 30 раз более вероятной из-за повышения средней температуры.

По словам представителей организации, они не учитывали постепенное ухудшение условий жизни в развивающихся странах из-за подъема уровня океана и более частых засух. Из-за увеличения содержания диоксида углерода в атмосфере погодные явления становятся более экстремальными. Это можно предотвратить с помощью сокращения антропогенных выбросов парниковых газов.

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