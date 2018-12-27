Дожить до 90: связан ли алкоголь с долголетием

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Кофе и алкоголь связаны с долголетием, заявили специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне. Новые данные они опубликовали на сайте университета. Это заявление произвело фурор в СМИ, которые тут же растиражировали тезис о том, что алкоголь якобы способен продлить жизнь.

Выводы о связи употребления алкоголя и долголетия ученые сделали в рамках исследования The 90+ Study.

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Оно началось в 2003 году и продолжается по сей день, в нем участвуют американцы старше 90 лет. Старики — самая быстрорастущая группа населения в США, однако мало что известно о состоянии здоровья людей, достигших 90 лет, и о том, как продлить им жизнь и улучшить ее качество.

Цели исследования — выяснить, какие факторы связаны с долголетием, исследовать распространение деменции среди долгожителей, оценить их когнитивные функции и изменения в работе мозга. Есть ли у 90-летних проблемы с памятью, как часто у них проявляется деменция, можно ли ее предотвратить, что следует поменять в жизни, чтобы жить дольше — все эти вопросы волновали исследователей.

Около 1600 пожилых добровольцев ранее участвовали в другом исследовании, которое началось в 1981 году и было посвящено образу жизни стареющих людей. В нем принимали участие более 14 тыс. человек.

Каждые полгода специалисты обследовали участников исследования The 90+ Study, оценивая состояние их здоровья и нервной системы, выясняя, как они питаются, чем болеют, проявляют ли физическую активность.

Ученые выяснили, что люди, употреблявшие умеренное количество алкоголя и кофе, в среднем жили дольше, чем те, кто от них воздерживался.

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Кроме того, те, кто к 70 годам имел избыточный вес, в среднем жили дольше, чем те, у кого был нормальный вес или нехватка массы тела. Более 40% участников, доживших до 90 лет, страдали от деменции, почти 80% — были инвалидами. В обеих категориях преобладали женщины.

Аналогичные выводы исследователи сделали и в рамках предыдущего, более масштабного исследования.

«Если в 1981-м вы употребляли алкоголь, то по сравнению с людьми вашего возраста, которые его не употребляли, вы будете жить дольше, — говорит доктор Клаудия Кавас, одна из ведущих авторов исследования. — У меня нет этому объяснений, но я твердо верю, что умеренное потребление алкоголя связано с долголетием».

Однако не стоит на радостях бежать в алкогольный магазин — выводы исследования не означают, что кофе и алкоголь помогут прожить дольше.

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О значимом влиянии потребления алкоголя на долголетие можно было бы говорить, если бы в исследовании были несколько рандомизированных (набранных случайным образом) групп, потреблявших алкоголь в разных количествах или же не потреблявших его вообще. По факту же исследование было обсервационным — то есть сбор данных проводился путем простого наблюдения и поиска взаимосвязей.

Причин, по которым потреблявшие алкоголь участники исследования прожили дольше, может быть много. Во-первых, они изначально могли быть более здоровыми, чем трезвенники. Во-вторых, их организм мог успешнее избавляться от токсичных веществ, содержащихся в алкоголе, пище, воздухе. Иными словами, не алкоголь помог им прожить дольше, а состояние их организма было настолько хорошим, что они могли позволить себе употреблять алкоголь.

«Имейте в виду, что мы изучали людей, которым было по 90 лет, — подчеркивает Кавас. — Я думаю, те, кто злоупотреблял алкоголем в юные годы, попросту не дожили до этого возраста».

По тем же причинам среди долгожителей могло оказаться больше людей с избыточным весом — их организм изначально был более выносливым, и даже лишние килограммы не помешали им дожить до 90 лет.

Коллектив исследователей из Великобритании и Италии тем временем пришел к неутешительному выводу — алкоголь ускоряет старение организма.

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В исследовании приняли участие 2239 человек, у которых ученые взяли образцы мочи и сыворотки крови. Они оценили влияние различных факторов на метаболический возраст участников — показатель уровня обмена веществ, который зависит от скорости обменных процессов в организме. Среди факторов, увеличивающих метаболический возраст, оказались избыточный вес и ожирение, депрессия, избыточное потребление алкоголя и низкий достаток.