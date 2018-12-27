В Сети рассказали, как проходит типичный Новый год в России
В Twitter появился увлекательный тред.
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В Twitter появился увлекательный тред.
Считанные дни остались до главного и любимого всеми праздника — Нового года. Несмотря на множество альтернатив, большинство жителей России привыкли отмечать праздник дома, в кругу семьи и друзей.
Пользователь Twitter по имени Денис Никитин решил расписать все более детально и 24 декабря начал публиковать самые распространенные фразы и действия, происходящие во время празднования среднестатистического Нового года в России. Узнать в этих фразах себя и своих родных не составит большого труда.
ТАК ВСЁ! ТИХО!— Денис Никитин (@NikitinYar) 26 декабря 2018 г.
«Этот год был очень сложным для нас...»
*в салатнице осталось немного салата— Денис Никитин (@NikitinYar) 24 декабря 2018 г.
*остатки мама сложила в твою тарелку не спрашивая
Я пошла картошку ставить— Денис Никитин (@NikitinYar) 24 декабря 2018 г.
А чего вы горячее не кушаете?— Денис Никитин (@NikitinYar) 24 декабря 2018 г.
*игнорирование гостя, который постоянно говорит "А ПОЙДЕМТЕ ГУЛЯТЬ!" как можно дольше— Денис Никитин (@NikitinYar) 24 декабря 2018 г.
Сделай потише пускай на фоне играет!— Денис Никитин (@NikitinYar) 24 декабря 2018 г.
*неразборчивое мычание третьего куплета гимна*— Денис Никитин (@NikitinYar) 24 декабря 2018 г.
У кого не налито?— Денис Никитин (@NikitinYar) 26 декабря 2018 г.
Пустые бутылки на стол не ставь!— Денис Никитин (@NikitinYar) 26 декабря 2018 г.
Холодец быстро кончился :(((— Денис Никитин (@NikitinYar) 26 декабря 2018 г.
*стол высокий— Денис Никитин (@NikitinYar) 26 декабря 2018 г.
*диван низкий
«На вот подушку подложи»
Мне совсем чуть-чуть только— Денис Никитин (@NikitinYar) 27 декабря 2018 г.
всёвсёвсёвсёвсё
Долгие скучные приторные рифмованные поздравления из сохранённых смсок в телефоне— Денис Никитин (@NikitinYar) 26 декабря 2018 г.
Закончить праздничный тред Денис пообещал 31 декабря. И к тому времени, судя по всему, у него уже будет полностью готов праздничный сценарий.
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