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15:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Сети рассказали, как проходит типичный Новый год в России

В Twitter появился увлекательный тред.

Источник: РИА "Новости"

Считанные дни остались до главного и любимого всеми праздника — Нового года. Несмотря на множество альтернатив, большинство жителей России привыкли отмечать праздник дома, в кругу семьи и друзей.

Неизменными атрибутами такого празднования являются застолье с оливье, холодцом и колбасной нарезкой, выступление президента с торжественной речью и «Ирония судьбы, или С легким паром!» по ТВ.

Пользователь Twitter по имени Денис Никитин решил расписать все более детально и 24 декабря начал публиковать самые распространенные фразы и действия, происходящие во время празднования среднестатистического Нового года в России. Узнать в этих фразах себя и своих родных не составит большого труда.

Закончить праздничный тред Денис пообещал 31 декабря. И к тому времени, судя по всему, у него уже будет полностью готов праздничный сценарий.

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