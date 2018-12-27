Единственный в мире орангутан-альбинос вернулся в дикую природу

Источник: BOSF

Единственного зарегистрированного в мире калимантанского орангутана-альбиноса Альбу вернули в дикую природу после почти двухлетней реабилитации. Самку доставили в национальный парк на острове Борнео в Индонезии: вместе с ней в дикую природу вернулся еще один орангутан — самка Кика. Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда спасения орангутанов Борнео.

Альба, единственный в мире орангутан-альбинос, была обнаружена сотрудниками Фонда спасения орангутанов Борнео в апреле 2017 года недалеко от деревни Танггиранг в индонезийской провинции Центральный Калимантан. У пятилетней самки обнаружили нехарактерный белый окрас шерсти, голубые радужки глаз и красные зрачки — все признаки альбинизма. На момент отлова обезьяна была истощена, у нее наблюдались все признаки обезвоживания и большое количество паразитов.

С момента вылова до декабря текущего года Альба находилась в реабилитации под контролем специалистов вместе с другой самкой калимантанского орангутана — пятилетней Кикой. В первое время обе самки сторонились людей, но зато быстро подружились друг с другом, из-за чего их было решено лечить и выпускать совместно.

Всего Альба провела в реабилитации более 20 месяцев. Сотрудники Фонда сообщили, что такое решение было принято из-за того, что альбинизм особи может быть фактором, снижающим ее выживаемость в дикой природе: из-за альбинизма у особи пониженная острота зрения и слуха, а необычный цвет шерсти может отрицательно сказаться на ее социализации.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XuQ63xdlPlI?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Альбу и Кику выпустили в индонезийском Национальном парке Букит-Бака Букит-Рая. В течение следующего полугода сотрудники Фонда будут наблюдать за особями, чтобы убедиться, что возвращение в дикую природу прошло успешно.