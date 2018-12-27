Новый год в России: 10 вещей, которые удивляют иностранцев
Но они не против поучаствовать во всем этом.
Но они не против поучаствовать во всем этом.
Традиция наряжать елку имеет языческие корни, а со времен Средневековья связана с Рождеством. Но в России елки не рождественские, а новогодние, что немало удивляет иностранцев.
Не все из них знают, что такая традиция — результат длительной борьбы с религиозными праздниками, начавшейся после 1917 года. То же касается и новогодних подарков, которые принято вручать не на Рождество, а в ночь с 31 декабря на 1 января.
Если на Западе Рождество — семейный праздник, а Новый год — просто хороший повод выпить шампанского и посмотреть салют, то в России празднование Нового года приобретает «вселенский» масштаб. Столы ломятся от яств, семьи берут кредиты, чтобы купить подарки и наряды, а толпы друзей кочуют от одной квартиры к другой всю новогоднюю ночь.
Страсть, с которой русские провожают старый год и встречают новый, немало удивляет иностранных гостей. Выглядит так, будто русские проживают последний день перед апокалипсисом, говорят они.
Никто не может понять страсть русских (и всего СНГ) к в
Неизменный атрибут русского Нового года ставит иностранцев в тупик. Приходится долго объяснять про «вкус детства», дефицит советских времен и аромат, ассоциирующийся с праздником.
Это похоже на пасхальную всенощную, только не так благочестиво. Постараться не уснуть, отвлекая себя мандаринами, оливье и шампанским, — священный долг каждого. А 1 января каждый обязательно хвалится, до которого часа продолжал бдение. «Зачем?!» — удивляются западные люди.
31 декабря застолье начинается задолго до полуночи. Русские начинают с провожания старого года и плавно переходят к встрече нового.
Президент России всегда произносит короткую речь, которая записывается заранее и транслируется за несколько минут до полуночи. Он кратко подводит итоги прожитого года, озвучивает надежды на будущее и поздравляет всех с наступающим праздником. В это время все гости замирают перед экранами телевизоров с шампанским в руках, чтобы под бой курантов встретить Новый год.
Традиционную новогоднюю музыкальную программу в России смотрят с 1962 года с небольшими перерывами. Ни одно шоу не побьет его рейтинги в новогоднюю ночь, если, конечно, не считать фильма «Ирония судьбы».
Многие русские предпочитают не оставаться дома всю ночь, а прогуляться к центральной площади, где стоит главная городская елка, проходит концерт и можно увидеть салют.
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