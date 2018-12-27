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17:15 (мск), источник: Mail.ru Новости

Новый год в России: 10 вещей, которые удивляют иностранцев

Но они не против поучаствовать во всем этом.

Новогодняя елка

Традиция наряжать елку имеет языческие корни, а со времен Средневековья связана с Рождеством. Но в России елки не рождественские, а новогодние, что немало удивляет иностранцев.

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Не все из них знают, что такая традиция — результат длительной борьбы с религиозными праздниками, начавшейся после 1917 года. То же касается и новогодних подарков, которые принято вручать не на Рождество, а в ночь с 31 декабря на 1 января.

Пир на весь мир

Если на Западе Рождество — семейный праздник, а Новый год — просто хороший повод выпить шампанского и посмотреть салют, то в России празднование Нового года приобретает «вселенский» масштаб. Столы ломятся от яств, семьи берут кредиты, чтобы купить подарки и наряды, а толпы друзей кочуют от одной квартиры к другой всю новогоднюю ночь.

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Страсть, с которой русские провожают старый год и встречают новый, немало удивляет иностранных гостей. Выглядит так, будто русские проживают последний день перед апокалипсисом, говорят они.

Салат «Оливье»

Никто не может понять страсть русских (и всего СНГ) к в общем-то обычному картофельному салату с колбасой и майонезом. Тем не менее, традиция настолько сильна, что в США и Европе иностранцы специально посещают русские рестораны на Новый год, чтобы отведать «деликатес». Реверанс легендарному блюду сделала даже IKEA, выпустив новогоднюю инструкцию по сборке оливье.

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Мандарины

Неизменный атрибут русского Нового года ставит иностранцев в тупик. Приходится долго объяснять про «вкус детства», дефицит советских времен и аромат, ассоциирующийся с праздником.

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Не спать всю ночь

Это похоже на пасхальную всенощную, только не так благочестиво. Постараться не уснуть, отвлекая себя мандаринами, оливье и шампанским, — священный долг каждого. А 1 января каждый обязательно хвалится, до которого часа продолжал бдение. «Зачем?!» — удивляются западные люди.

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«Ирония судьбы»

Это-то как раз понять несложно. Ведь и у американцев есть несколько знаковых рождественских фильмов, которые они знают на память, но все равно смотрят каждый год. Например, «Рождественская история» или «Один дома».

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Провожать старый год

31 декабря застолье начинается задолго до полуночи. Русские начинают с провожания старого года и плавно переходят к встрече нового.

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Слушать речь президента

Президент России всегда произносит короткую речь, которая записывается заранее и транслируется за несколько минут до полуночи. Он кратко подводит итоги прожитого года, озвучивает надежды на будущее и поздравляет всех с наступающим праздником. В это время все гости замирают перед экранами телевизоров с шампанским в руках, чтобы под бой курантов встретить Новый год.

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«Голубой огонек»

Традиционную новогоднюю музыкальную программу в России смотрят с 1962 года с небольшими перерывами. Ни одно шоу не побьет его рейтинги в новогоднюю ночь, если, конечно, не считать фильма «Ирония судьбы».

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Праздновать на площади

Многие русские предпочитают не оставаться дома всю ночь, а прогуляться к центральной площади, где стоит главная городская елка, проходит концерт и можно увидеть салют.

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