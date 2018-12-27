Как выглядит затопленная пустыня в Бразилии (фото)
Райские пейзажи.
Райские пейзажи.
На севере Бразилии в штате Мараньян находится удивительное по своей красоте место — Национальный парк
По большей части парк представляет собой белоснежные песчаные дюны высотой до 40 метров. Но это отнюдь не засушливая пустыня. В сезон дождей здесь выпадет в 300 раз больше осадков, чем в знаменитой Сахаре.
В этот период вода скапливается между барханами и образует удивительный ландшафт с бирюзовыми, синими и зелеными лагунами.
Несмотря на обилие осадков, растительности в этой местности практически нет. Зато в образовавшихся озерах водится рыба, которую жители соседнего городка
Для сохранения этого уникального места в 1981 году бразильские власти присвоили пустыне статус Национального парка. Туристы здесь могут отдыхать, купаться и кататься на сэндбордах с огромных дюн, но автомобили и другой габаритный транспорт тут запрещены.
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