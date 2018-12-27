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21:50 (мск), источник: Ведомости

Минтранс поддержал штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Министерство транспорта поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.

Источник: AP 2018

«Думаю, что Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до +10 км/ч к существующему ограничению скорости», — сказал министр транспорта Евгений Дитрих. По его оценке, это могло бы «повысить дисциплину и уменьшить нарушения», передал «Интерфакс».

«Если мы повспоминаем то, как это устроено в других странах, то, как правило, предел для нештрафуемого порога — это +10 км/ч. А традиционно это +5 км/ч — или даже нет нештрафуемого порога. В свое время это решение принималось, когда мы в определенной степени снижали скорости, но давали больше нештрафуемый порог. Мне кажется, что сейчас мы пришли к тому, что такое решение принять возможно», — отметил министр.

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Минтранс и МВД до 1 марта 2019 года должны представить в правительство проект поправок в КоАП в части введения штрафа за превышение скорости на 10−20 км/ч, писал «Коммерсантъ». Сейчас автомобилисты могут превышать скорость, установленную знаком «Ограничение скорости» на 20 км/ч без риска штрафа, штраф за превышение скорости движения свыше 20 и не более 40 км/ч составляет 500 руб. В 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене этого порога, но документ завис в правительстве.

В декабре этого года тему поднял вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. По мнению Ликсутова, совершенствование устройств контроля скорости позволило значительно снизить погрешность фиксации скорости, и неадминистрируемое превышение в 20 км/ч стало нонсенсом. «Во всех цивилизованных городах не администрируемый порог идет 3−5 км/ч. Есть указ президента к 2024 году снизить количество, приблизиться к порогу нулевой смертности на дорогах. Одним из вариантов, по которому идут многие мировые столицы, является снижение скоростного режима», — отметил заммэра Москвы.

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