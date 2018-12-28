«Протон-М» недовывел на орбиту секретный российский спутник

«Орбита, на которую “Космос-2533” был выведен разгонным блоком “Бриз-М” ракеты-носителя “Протон-М”, получилась несколько ниже ожидаемой. Ничего критичного в этом нет, так как бортовые запасы топлива спутника позволяют компенсировать это незначительное недовыведение», — сказал собеседник.