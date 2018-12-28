«Протон-М» недовывел на орбиту секретный российский спутник
Разгонный блок «Бриз-М» в составе ракеты «Протон-М» недовывел на расчетную орбиту военный спутник «Космос-2533», сообщил РИА Новости источник в
Разгонный блок «Бриз-М» в составе ракеты «Протон-М» недовывел на расчетную орбиту военный спутник «Космос-2533», сообщил РИА Новости источник в
«Орбита, на которую “Космос-2533” был выведен разгонным блоком “Бриз-М”
24 декабря газета Минобороны России «Красная звезда» сообщила, что 21 декабря «осуществлен успешный пуск
Тяжелую ракету «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» производит «Центр Хруничева». Общие долговые обязательства предприятия «Роскосмоса» оцениваются в 130 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.
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