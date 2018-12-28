Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 вещей, которые хотела бы сказать ваша кошка
Генерал руководивший операциями в Сирии, погиб чистя пистолет
Роскачество назвало самые вкусные мандарины
Назван самый переоцененный актер Голливуда
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Женщина не сделала аборт по медпоказаниям и родила здоровых тройняшек
Все в сборе: Эдди Мерфи сделал фото со своими 10 детьми
Назван самый переоцененный актер Голливуда
Анастасия Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и решкой»
Анастасия Макеева экстренно госпитализирована - СМИ
Башаров опять избил вторую жену: подробности
Глюк’oZу посчитали копией Светланы Лободы
Светлана Бондарчук улетела отдыхать на Бали
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
Пропавшую в Перми мать двоих детей нашли мертвой в багажнике
Ведущая Екатерина Андреева раскрыла свою зарплату
Фоторепортажи
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
01:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа самая убыточная звезда Голливуда

Американский актер Мэтью Макконахи стал самой переоцененной голливудской звездой в 2018 году, пишет Forbes.

Источник: AP 2018

Отмечается, что за каждый доллар из своих гонораров Макконахи заработал продюсерам только 1,1 доллара. Это произошло в частности из-за того, что актер получил крупную сумму от создателей фильма «Темная башня», который провалился в прокате.

За Макконахи по степени убыточности следует Кристиан Бэйл, заработавший 1,5 доллара за каждый потраченный на него доллар. На третьей строчке — Мэтт Дэймон с 3,7 доллара. В антирейтинг также попали Мелисса Маккарти (4,9 доллара) и Риз Уизерспун (5,2 доллара).

26 декабря сообщалось, что в 2018 году самым популярным в России актером стал Сергей Безруков. На втором месте оказался Константин Хабенский, на третьем — Владимир Машков.

 Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве
Евросоюз рассказал, как накажет Украину
Какие изменения ждут россиян с января 2019 года
Пригожин лишился контракта на новогодний прием в Кремле
Россиянам пообещали рекордный рост пенсий
«Протон-М» недовывел на орбиту секретный российский спутник
Эксперты: повышение тарифов на связь и интернет будет сильным
Россия играет первый матч на молодежном ЧМ (видеотрансляция)
Названы первые последствия скорой климатической катастрофы
Спорт
От Медведевой до Смолова: самые ужасные провалы года Евгения Медведева ушла к канадскому тренеру и провалила сезон, Кокорин с Мамаевым попали в СИЗО, а сборная России выступила на Олимпиаде под нейтральным флагом
Hi-Tech
Под Африкой найдена загадочная аномалия Это в конечном итоге может привести к смене полюсов.
Авто
Самые ненадежные авто: в «лидерах» — Logan и Sandero Германская Ассоциация технического надзора (TUV) продолжает публиковать рейтинги надежности автомобилей
Кино
Анна Седокова привела двухлетнего сына в шоу Малахова Младший сын певицы Гектор очаровал зрителей и самого ведущего
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 причин переплатить за жилье
Как мыли полы 100 лет назад
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Дети
Дочка Пелагеи устраивает истерику, когда мама начинает петь Певица не обижается на маленькую Таисию
Леди
Как похудеть без диеты: проверенные советы экспертов Быть здоровым становится модным. Многие девушки бросают диеты и отказываются от истощающего похудения в пользу сбалансированного рациона
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь