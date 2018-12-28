Названа самая убыточная звезда Голливуда
Американский актер Мэтью Макконахи стал самой переоцененной голливудской звездой в 2018 году, пишет Forbes.
Американский актер Мэтью Макконахи стал самой переоцененной голливудской звездой в 2018 году, пишет Forbes.
Отмечается, что за каждый доллар из своих гонораров Макконахи заработал продюсерам только 1,1 доллара. Это произошло в частности
За Макконахи по степени убыточности следует Кристиан Бэйл, заработавший 1,5 доллара за каждый потраченный на него доллар. На третьей строчке — Мэтт Дэймон с 3,7 доллара. В антирейтинг также попали Мелисса Маккарти (4,9 доллара) и Риз Уизерспун (5,2 доллара).
26 декабря сообщалось, что в 2018 году самым популярным в России актером стал Сергей Безруков. На втором месте оказался Константин Хабенский, на третьем — Владимир Машков.