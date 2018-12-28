Названа самая убыточная звезда Голливуда

Источник: AP 2018

Отмечается, что за каждый доллар из своих гонораров Макконахи заработал продюсерам только 1,1 доллара. Это произошло в частности из-за того, что актер получил крупную сумму от создателей фильма «Темная башня», который провалился в прокате.

За Макконахи по степени убыточности следует Кристиан Бэйл, заработавший 1,5 доллара за каждый потраченный на него доллар. На третьей строчке — Мэтт Дэймон с 3,7 доллара. В антирейтинг также попали Мелисса Маккарти (4,9 доллара) и Риз Уизерспун (5,2 доллара).