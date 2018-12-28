Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ребенок уложил спать щеночка. И это очень мило!
Генерал руководивший операциями в Сирии, погиб чистя пистолет
Екатерина Вуличенко рассказала о сложных родах
Глюк’oZу посчитали копией Светланы Лободы
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Женщина не сделала аборт по медпоказаниям и родила здоровых тройняшек
Все в сборе: Эдди Мерфи сделал фото со своими 10 детьми
Анна Седокова привела двухлетнего сына в шоу Малахова
Открытки от Гриши: поздравляют герои «Полицейского с Рублевки»
Актрису Макееву увезли из-за сильной 20-часовой боли - СМИ
Башаров опять избил вторую жену: подробности
Сталлоне провел канун Рождества со Шварценеггером и его сыном
«Брэд Питт отдыхает»: Галкин показал кадр брутальной съемки
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
Пропавшую в Перми мать двоих детей нашли мертвой в багажнике
Ведущая Екатерина Андреева раскрыла свою зарплату
Фоторепортажи
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
01:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин частично декриминализировал статью об экстремизме

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о частичной декриминализации ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Источник: AP 2018

В новую редакцию статьи вносится уточнение, согласно которому уголовно наказуемыми будут признаваться деяния, только если они были совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года. Президент России внес законопроект в Госдуму в октябре. Госдума приняла закон в третьем чтении 19 декабря. Совет федерации одобрил инициативу 21 декабря.

Напомним, ранее Верховный суд России разъяснил, что не считает экстремистскую публикацию в интернете преступлением, если она не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел, характер и степень общественной опасности в каждом из случаев.

 Как Владимир Путин рассказал олигархам то, что они боялись услышать
Жители сбегают из Лондона. Что случилось?
Какие изменения ждут россиян с января 2019 года
Пригожин лишился контракта на новогодний прием в Кремле
Россиянам пообещали рекордный рост пенсий
«Протон-М» недовывел на орбиту секретный российский спутник
Эксперты: повышение тарифов на связь и интернет будет сильным
Россия играет первый матч на молодежном ЧМ (видеотрансляция)
Названы первые последствия скорой климатической катастрофы
Спорт
От Медведевой до Смолова: самые ужасные провалы года Евгения Медведева ушла к канадскому тренеру и провалила сезон, Кокорин с Мамаевым попали в СИЗО, а сборная России выступила на Олимпиаде под нейтральным флагом
Hi-Tech
Под Африкой найдена загадочная аномалия Это в конечном итоге может привести к смене полюсов.
Авто
Самые ненадежные авто: в «лидерах» — Logan и Sandero Германская Ассоциация технического надзора (TUV) продолжает публиковать рейтинги надежности автомобилей
Кино
Анна Седокова привела двухлетнего сына в шоу Малахова Младший сын певицы Гектор очаровал зрителей и самого ведущего
Недвижимость
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Как мыли полы 100 лет назад
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Дочка Пелагеи устраивает истерику, когда мама начинает петь Певица не обижается на маленькую Таисию
Леди
Как похудеть без диеты: проверенные советы экспертов Быть здоровым становится модным. Многие девушки бросают диеты и отказываются от истощающего похудения в пользу сбалансированного рациона
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь