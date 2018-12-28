Владимир Путин частично декриминализировал статью об экстремизме

В новую редакцию статьи вносится уточнение, согласно которому уголовно наказуемыми будут признаваться деяния, только если они были совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года. Президент России внес законопроект в Госдуму в октябре. Госдума приняла закон в третьем чтении 19 декабря. Совет федерации одобрил инициативу 21 декабря.