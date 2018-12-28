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02:21 (мск), источник: Интерфакс

Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Закон направлен на регулирование отношений в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Вводятся правила выгула собак — это должно происходить в специально отведенных местах. Исключается возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках.

Предусматривается, что при выгуле собаки хозяин должен обеспечить уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности питомца. Не допускается выгул животного в местах, где это запрещено решением органа местного самоуправления.

Вводится запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках. Предусматривается конфискация диких животных, содержащихся или используемых с нарушением закона.

Запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах.

Запрещаются контактные зоопарки, которые функционируют в торговых центрах.

С момента внесения данного законопроекта в Госдуму до его окончательного принятия прошло 8 лет.

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