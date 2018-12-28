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05:29 (мск), источник: Российская газета

Эксперты назвали самую востребованную профессию 2019 года

Аналитики портала «SuperJob. ru» изучили потенциальный спрос на специалистов в области IT-технологий и составили список вакансий, которые будут востребованы в 2019 году.

Так, из-за высокого темпа развития мобильных приложений в следующем году продолжится рост спроса на разработчиков приложений для iOS и Android. Но пока что конкуренция в этом сегменте довольно низкая — менее 2 человек на место. При этом средняя зарплата по Москве 130−140 тысяч рублей, а зарплатный максимум — 300 тысяч в месяц.

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Будет увеличиваться спрос на UI/UX-дизайнеров. Они занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов, в которых удобство использования так же важно, как и внешний вид. Конкурс среди этих спецов составляет 2,5 соискателя на вакансию. Средняя зарплата в Москве 110−120 тысяч рублей, зарплатный максимум — 250 тысяч.

Возросшие требования рынка к качеству программных продуктов приводят к увеличению спроса на специалистов по тестированию/QA: здесь востребованы как молодые специалисты, которых компании готовы обучать, так и опытные тестировщики сложных приложений, владеющие несколькими языками программирования и средствами автоматизации тестирования. На каждую вакансию приходится в среднем 2,5 резюме. Средняя зарплата по Москве 80−90 тысяч рублей в месяц, зарплатный максимум — 250 тысяч рублей.

Продолжится и рост спроса на аналитиков данных. Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Здесь на одну вакансию приходится 4,5 резюме.

Наиболее высокий уровень дохода у аналитиков BigData: средний заработок по Москве 140−150 тысяч рублей в месяц, зарплатный максимум — 250 тысяч рублей.

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