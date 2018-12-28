Эксперты назвали самую востребованную профессию 2019 года
Аналитики портала «SuperJob. ru» изучили потенциальный спрос на специалистов в области
Аналитики портала «SuperJob. ru» изучили потенциальный спрос на специалистов в области
Так,
Будет увеличиваться спрос на UI/UX-дизайнеров. Они занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов, в которых удобство использования так же важно, как и внешний вид. Конкурс среди этих спецов составляет 2,5 соискателя на вакансию. Средняя зарплата в Москве 110−120 тысяч рублей, зарплатный максимум — 250 тысяч.
Возросшие требования рынка к качеству программных продуктов приводят к увеличению спроса на специалистов по тестированию/QA: здесь востребованы как молодые специалисты, которых компании готовы обучать, так и опытные тестировщики сложных приложений, владеющие несколькими языками программирования и средствами автоматизации тестирования. На каждую вакансию приходится в среднем 2,5 резюме. Средняя зарплата по Москве 80−90 тысяч рублей в месяц, зарплатный максимум — 250 тысяч рублей.
Продолжится и рост спроса на аналитиков данных. Их услуги наиболее востребованы среди
Наиболее высокий уровень дохода у аналитиков BigData: средний заработок по Москве 140−150 тысяч рублей в месяц, зарплатный максимум — 250 тысяч рублей.