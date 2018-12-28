Траты Меган Маркл на одежду шокировали королевскую семью
Королевская семья Великобритании обескуражена тратами жены принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Daily Mail.
Королевская семья Великобритании обескуражена тратами жены принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Daily Mail.
Эксперты подсчитали стоимость модных нарядов Меган и пришли к выводу, что за год герцогиня потратила на гардероб 1 млн фунтов (87 млн рублей).
Так, только для двухдневного тура в Ирландию супруга принца Гарри купила платья и аксессуары на сумму в 28 тыс. фунтов (около 2,5 млн рублей).
Издание отмечет, что в отличие от жены принца Уильяма Кейт Мидлтон, которая достаточно скромно одевается и даже может позволить себе выйти в вещах из
Кроме того, бывшая актриса неоднократно нарушала своими нарядами правила королевского этикета. Так, в начале декабря она появилась на церемонии вручения наград British Fashion Awards в черном платье с открытым плечом, кроме того, ее ногти были покрыты темным лаком.
Это шокировало и возмутило королевскую семью. Герцогиня Корнуольская Камилла даже пригрозила выгнать беременную Маркл.
8 декабря сообщалось, что принц Гарри поссорился с принцем Уильямом