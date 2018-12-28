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07:38 (мск), источник: Известия

Траты Меган Маркл на одежду шокировали королевскую семью

Королевская семья Великобритании обескуражена тратами жены принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Daily Mail.

Источник: AP 2018

Эксперты подсчитали стоимость модных нарядов Меган и пришли к выводу, что за год герцогиня потратила на гардероб 1 млн фунтов (87 млн рублей).

Так, только для двухдневного тура в Ирландию супруга принца Гарри купила платья и аксессуары на сумму в 28 тыс. фунтов (около 2,5 млн рублей).

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Издание отмечет, что в отличие от жены принца Уильяма Кейт Мидлтон, которая достаточно скромно одевается и даже может позволить себе выйти в вещах из масс-маркета, Меган предпочитает только люксовые бренды, среди которых Prada, Dior, Oscar de la Renta.

Кроме того, бывшая актриса неоднократно нарушала своими нарядами правила королевского этикета. Так, в начале декабря она появилась на церемонии вручения наград British Fashion Awards в черном платье с открытым плечом, кроме того, ее ногти были покрыты темным лаком.

Это шокировало и возмутило королевскую семью. Герцогиня Корнуольская Камилла даже пригрозила выгнать беременную Маркл.

8 декабря сообщалось, что принц Гарри поссорился с принцем Уильямом из-за Меган Маркл.

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