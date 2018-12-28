Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 вопросов к фелинологу. Поведение кошки: как отучить?
Ведущая Екатерина Андреева раскрыла свою зарплату
44-летняя Наталия Антонова стала мамой в четвертый раз
Новогодний прием у Путина: как выглядят жены Суркова и Кудрина
6 причин переплатить за жилье
В Японии раскупают календари с изображением Путина Календари с изображением Владимира Путина бьют рекорды продаж в Японии
Беременная Виктория Лопырева спросила совета у Нюши
Отец стюардессы придумал способ провести с дочкой Рождество
Назван самый переоцененный актер Голливуда
Анастасия Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и решкой»
СМИ показали откровенные фото новой Мисс Москвы
Российский “Панцирь” уничтожил израильские ракеты
Золотов ответил Навальному о внуке в Англии и «даче Микояна»
Киев вернул две трети территории Донбасса
“Две ночи без сна”: близкие о состоянии Льва Лещенко
Умер 27-летний актер из «Возвращения Мухтара»
Новогодний прием у Путина: как выглядят жены Суркова и Кудрина
Киев вернул две трети территории Донбасса
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
12:08 (мск), источник: Известия

Британец случайно нарушил секретность перелета Трампа в Ирак

Британский любитель авиации испортил секретный перелет президента США Дональда Трампа в Ирак, рассказав в интернете о маршруте американского лидера, когда тот был еще только на полпути к Багдаду.

'RCH358' VC-25 USAF - over Yorkshire - taken from Chapeltown South Yorks Boxing Day 2018 4719

Как сообщает The Guardian, наблюдательному жителю Йоркшира Алану Малою помогло раскрыть инкогнито Трампа удачное стечение обстоятельств.

Мужчина, который также увлекается наблюдением за птицами, гулял возле своего дома, когда заметил в небе реактивный самолет.

Мелой сфотографировал объект камерой с длиннофокусным объективом и с удивлением обнаружил, что это лайнер VC-25 (один из двух модифицированных Boeing, которые используют президенты США).

«Я разглядел звезды и полосы, а также большой флаг на хвосте», — рассказал британец.

Мужчина опубликовал снимок на сервисе фотообмена Flickr, где другие любители авиации, проанализировав ресурсы мониторинга авиаперемещений, сравнили их с маршрутом загадочного рейса и пришли к выводу, что президент США летит на Ближний Восток.

В итоге Белому дому пришлось раскрыть детали путешествия Трампа раньше времени. Все это вызвало хаос и неразбериху в пресс-службе и службе безопасности американского лидера, отмечает издание.

26 декабря после Рождества президент США и первая леди Меланья Трамп прибыли с необъявленным визитом в Ирак. Они посетили американскую военную базу Айн аль-Асад и встретились с военнослужащими.

При этом, по словам самого Трампа, он очень нервничал во время перелета, так как из соображений безопасности пришлось выключить свет на борту и закрыть иллюминаторы.

Справка
США выводят войска из Сирии

Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран.

Вывод войск США из Сирии
24 декабряМэттис подписал указ о выводе американских войск из Сирии
22 декабряСпецпосланник США в коалиции по борьбе с ИГ подал в отставку
22 декабряТрамп заявил, что об остатках ИГ* в Сирии «позаботятся местные страны»
Трамп впервые оказался на войне и не на шутку испугался
Во время загрузки произошла ошибка.
27 декабря© Ньюстюб
 Что изменится в жизни россиян с 1 января
Деньги не в счет: за что лишили лицензий пять из девяти форекс-дилеров
Владимир Путин подписал ряд важных законов: коротко о каждом
Миллиардера Михальченко осудили за контрабанду элитного алкоголя
Во Внуково пассажир пытался сбежать с рейса «Победы»
В Красноярске нарядили в «костюм» свиньи карьерный самосвал
«Крабовый король» Олег Кан сбежал из России
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Спорт
Россию освистали в Канаде и придушили новыми правилами Пройти Данию помогли талант с Урала и внук Билялетдинова
Hi-Tech
Вспышки над Нью-Йорком озадачили интернет (фото) Пользователи приняли их за инопланетное вторжение.
Авто
Штраф уже «за плюс 10 км/ч»: чиновники сказали «да» Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что одобряет снижение бесштрафного порога за превышение скорости до 10 км/ч
Кино
Анна Седокова привела двухлетнего сына в шоу Малахова Младший сын певицы Гектор очаровал зрителей и самого ведущего
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Популярные темы на «Детях»
Опять о корпоративах) 303
Чудеса на виражах или БМ и сын "порадовали" всех 281
Мужчины и чужие дети 257
Новость дня! 230
Леди
В чем встречать Новый год 2019, если я не успела ничего купить Редакция @Леди и дизайнер одежды, эксперт по моде и стилю Мила Марсель спешат на помощь
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь