Британец случайно нарушил секретность перелета Трампа в Ирак

Как сообщает The Guardian, наблюдательному жителю Йоркшира Алану Малою помогло раскрыть инкогнито Трампа удачное стечение обстоятельств.

Мужчина, который также увлекается наблюдением за птицами, гулял возле своего дома, когда заметил в небе реактивный самолет.

Мелой сфотографировал объект камерой с длиннофокусным объективом и с удивлением обнаружил, что это лайнер VC-25 (один из двух модифицированных Boeing, которые используют президенты США).

«Я разглядел звезды и полосы, а также большой флаг на хвосте», — рассказал британец.

Мужчина опубликовал снимок на сервисе фотообмена Flickr, где другие любители авиации, проанализировав ресурсы мониторинга авиаперемещений, сравнили их с маршрутом загадочного рейса и пришли к выводу, что президент США летит на Ближний Восток.

В итоге Белому дому пришлось раскрыть детали путешествия Трампа раньше времени. Все это вызвало хаос и неразбериху в пресс-службе и службе безопасности американского лидера, отмечает издание.

26 декабря после Рождества президент США и первая леди Меланья Трамп прибыли с необъявленным визитом в Ирак. Они посетили американскую военную базу Айн аль-Асад и встретились с военнослужащими.

При этом, по словам самого Трампа, он очень нервничал во время перелета, так как из соображений безопасности пришлось выключить свет на борту и закрыть иллюминаторы.