Принцип разделения церквей

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь, независимую от Московского патриархата. При поддержке Вселенского патриарха Варфоломея, вопреки церковным канонам, в Киеве был запущен процесс по созданию новой церкви. 15 декабря там прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины. На нем был избран глава новой церковной структуры — им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), иерарх Украинской православной церкви Киевского патриархата. В Московском патриархате назвали собор «разбойничьим сборищем», а действия Константинополя — «антиканоническим посягательством на чужие церковные уделы». В Москве также считают, что новая церковь будет находиться в полной зависимости от Константинопольского патриархата. Корреспондент «Ъ» Павел Коробов подводит итоги украинской борьбы за автокефалию.

16 апреля 2018 года Верховная рада поддержала инициативу президента Украины Петра Порошенко обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой дать Украинской православной церкви Киевского патриархата автокефалию — независимость. Выступая перед парламентариями, Петр Порошенко заявил, что создание единой поместной православной церкви в стране — «это инструмент не религии, а геополитики, инструмент борьбы в гибридной войне с Россией». По его словам, получение автокефалии для православной церкви «обеспечит окончательную независимость Украины от России».



В Стамбул к Вселенскому патриарху с обращением Петра Порошенко с просьбой о предоставлении автокефалии отправился заместитель главы администрации президента Украины Ростислав Павленко. Патриарх заявил, что изучит этот запрос вместе с другими православными церквями. «Создание автокефальной церкви — это процесс, который не может быть инициирован светской властью, потому что, как известно, церковь в современных государствах отделена от государства и государство не должно манипулировать церковью», — заявил тогда митрополит Волоколамский Иларион. Он напомнил, что первоначально раскол на Украине возник, поскольку «бывший Киевский митрополит Филарет Денисенко» решал таким образом «свою собственную, личную проблему».

31 августа предстоятеля Константинопольской церкви посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который высказал позицию Русской православной церкви (РПЦ) относительно происходящего на Украине. Делегация РПЦ заявила, что нельзя даровать автокефалию церкви на Украине, поскольку там есть одна официальная, признанная во всем православном мире каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата. Тем не менее Вселенский патриарх 7 сентября послал в Киев двух своих «экзархов» — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине». Перед этим на архиерейском соборе — синаксисе — патриарх Варфоломей заявил, что «берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине не способна решить проблему».



«Решение принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, — заявил в ответ Священный синод РПЦ.— Оно и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви… и полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой православной церкви на Украине». «Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал», — заключил Синод РПЦ.

11 октября Синод Константинопольской церкви отменил постановление XVII века о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Еще одним решением Константинополь снял анафему с бывшего митрополита Киевского, а ныне никем не признанного в православном мире патриарха Киевского Филарета (Денисенко) и главы Украинской автокефальной церкви Макария.



РПЦ снова назвала действия Константинополя «антиканоническим посягательством на чужие церковные уделы» и прекратила евхаристическое общение с ним. В ноябре 2018 года спецслужбы Украины начали обыски и допросы иерархов и священнослужителей Украинской православной церкви, возглавляемой митрополитом Онуфрием, в то же время пытаясь склонить священство Украинской православной церкви Московского патриархата к участию в объединительном соборе. Сделать это, судя по составу участников собора, не удалось. 15 декабря в Софийский собор в Киеве прибыло 190 человек — представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и два архиерея из Украинской православной церкви Московского патриархата — митрополиты Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко), несмотря на запрет Синода. Украинская православная церковь Московского патриархата уже объявила их раскольниками. Большинством голосов предстоятелем новой церкви был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), ректор Киевской православной богословской академии. Впрочем, уже на следующий день патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко объявил в киевском Владимирском соборе, что в качестве почетного патриарха будет пожизненно управлять «объединенной церковью» вместе с новоизбранным «предстоятелем».



«Собор можно считать разбойничьим сборищем, — сказал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.— Никакие попытки хоть как-то приблизить все происходившее к каноническим церковным нормам и провести какую-то взаимосвязь с мировым православием не удались. Произошло избрание нового лидера раскола: был Филарет Денисенко, а стал его приспешник Епифаний. Будучи сам раскольником, он не имеет никакой связи с мировым православием, а все эти люди полностью отсекли себя от возможности к нему возвратиться». «Президент Порошенко действовал в рамках своей предвыборной кампании, — заявил “Ъ” зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.— На Украине создан альянс сектантских организаций, который вопреки каноническому праву признан Константинопольским патриархатом». 20 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей с призывом «не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение».



В Стамбуле заявили, что 6 января 2019 года Константинопольский патриарх даст церкви митрополита Епифания томос об автокефалии. Впрочем, все главные решения будут впредь решаться в Константинополе. «Автокефалия, которую Константинополь собирается дать созданной по итогам “объединительного” собора структуре, предоставляет гораздо меньше прав, чем те права, которыми пользуется самоуправляемая Украинская православная церковь в составе Московского патриархата», — заявил митрополит Волоколамский Иларион.

Павел Коробов