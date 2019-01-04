Чем известна «космическая» пустыня в Эфиопии (фото)
Фантастические пейзажи и экстремальный климат.
Фантастические пейзажи и экстремальный климат.
Одно из самых жарких мест на планете — местность Даллол на севере Эфиопии. Она находится в котловане на 130 метров ниже уровня моря. Здесь же поблизости можно увидеть вулкан, последнее извержение которого происходило в 1926 году.
Климат в Даллоле принято называть экстремальным — он невероятно сухой, с предельно малым количеством осадков. Круглый год температура в этой местности стабильно очень высокая. В летние месяцы она может достигать 49 градусов по Цельсию, а в зимние держится на уровне 30-ти. Даллол считается местом с наиболее высокой среднегодовой температурой.
Но это не единственная особенность Даллола. Тем немногим путешественникам и фотографам, которым посчастливилось добраться в этот труднодоступный регион, открываются пейзажи, равных которым нет на Земле. По словам ученых, они напоминают рисунки на поверхности Ио — спутника Юпитера.
В Даллоле велась добыча калия, сильвинита, а сейчас здесь добывают соль.
Читайте также: