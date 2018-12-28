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12:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Детдомовцы попросили у Деда Мороза обувь Gucci

Воспитанники пермских детских домов написали письма Деду Морозу, в которых попросили обувь от Gucci и колонки JBL. Об этом сообщает Fashion United.

Источник: AP 2018

По словам руководителя пермского благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой, в посланиях Деду Морозу, которые она прочитала, дети просили только дорогостоящие подарки: вещи брендов Gucci, Nike, Reebok и другие. Она заключила, что ребят из детских домов сложно порадовать, поскольку они любят только брендовую одежду.

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Котова даже пробовала подобрать подарок под запрос детей в интернете, и цена оказалась не ниже 23 тысяч рублей.

«Дети желают то, что просят остальные у мам и пап: модную одежду и обувь, лыжи, гаджеты», — прокомментировал ситуацию руководитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. По его мнению, получить в подарок дорогие кроссовки — не роскошь, а шанс для детдомовцев поверить в существование в мире хороших людей.

Письма с пожеланиями опубликованы на сайте фонда «Дедморозим». Жители Перми могут зайти туда и исполнитель любое желание ребенка.

В сентябре модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд прислал российскому рэперу Тимати пластикового зеленого медведя из своей личной коллекции. Музыкант заявил, что пластиковый медведь — это не игрушка для детей, а произведение искусства, которое выставляют на самых крупных аукционах.

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