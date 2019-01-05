Как выглядит водопад, который можно увидеть только с воздуха
Это одно из нетронутых мест на Земле.
Это одно из нетронутых мест на Земле.
Водопад Хонокохау — достопримечательность Гавайских островов. Он находится на острове Мауи среди пышной зелени высоких гор.
Хонокохау течет так высоко и в таком непроходимом месте, что добраться до него пешком или на авто почти невозможно. Чтобы увидеть чудо природы, нужно заказать вертолетную экскурсию.
У водопада два яруса, их общая высота составляет 341 метр. Вертолет опускается практически к подножию одного из ярусов, высота которого — больше 100 метров.
Труднодоступное место сохранило свою первозданную красоту, благодаря чему постоянно попадает в списки самых нетронутых мест на планете.
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