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10:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит водопад, который можно увидеть только с воздуха

Это одно из нетронутых мест на Земле.

Водопад Хонокохау — достопримечательность Гавайских островов. Он находится на острове Мауи среди пышной зелени высоких гор.

Хонокохау течет так высоко и в таком непроходимом месте, что добраться до него пешком или на авто почти невозможно. Чтобы увидеть чудо природы, нужно заказать вертолетную экскурсию.

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У водопада два яруса, их общая высота составляет 341 метр. Вертолет опускается практически к подножию одного из ярусов, высота которого — больше 100 метров.

Труднодоступное место сохранило свою первозданную красоту, благодаря чему постоянно попадает в списки самых нетронутых мест на планете.

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