Заболеваемость гриппом в России может вырасти в январе — Роспотребнадзор

Попова отметила, что это произойдет из-за граждан РФ, которые решили отметить праздники за границей. Оттуда наши соотечественники могут привезти новые вирусы.

«Период подъёма заболеваемости, который, безусловно, будет, но, очевидно, после новогодних праздников, когда все, кто уезжал из страны, привезут нам новые варианты штамма вируса», — приводит Интерфакс слова главы ведомства.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора, в настоящее время рост заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в двух странах Европейского региона. Ещё в 26 странах регистрируются спорадические случаи заболевания гриппом.