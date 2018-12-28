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11:07 (мск), источник: ИА REGNUM

Заболеваемость гриппом в России может вырасти в январе — Роспотребнадзор

Роспортебнадзор предупредил об ожидаемой вспышке простудных заболеваний. Как уточнила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека Анна Попова, рост заболеваемости может прийтись на посленовогодний период.

Попова отметила, что это произойдет из-за граждан РФ, которые решили отметить праздники за границей. Оттуда наши соотечественники могут привезти новые вирусы.

«Период подъёма заболеваемости, который, безусловно, будет, но, очевидно, после новогодних праздников, когда все, кто уезжал из страны, привезут нам новые варианты штамма вируса», — приводит Интерфакс слова главы ведомства.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора, в настоящее время рост заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в двух странах Европейского региона. Ещё в 26 странах регистрируются спорадические случаи заболевания гриппом.

На 51 неделе (с 17 по 23 декабря) в целом на территории России отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ при росте активности циркуляции вирусов гриппа. Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в одном субъекте РФ.

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